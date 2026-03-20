Hũ vàng tiền tỉ “bốc hơi”: Sự thật phía sau gây sốc

Ngày 19-3, Công an tỉnh Gia Lai cho biết thời gian gần đây trên địa bàn liên tiếp xảy ra các vụ mất trộm vàng với giá trị tài sản lên tới hàng tỉ đồng, chủ yếu tại khu vực nhà dân.

Hiện trường một vụ trộm vàng tại Gia Lai khi người dân cất trữ sơ sài trong tủ quần áo ớ Gia Lai

Vụ việc mới nhất xảy ra ngày 16-3 tại phường Quy Nhơn Đông. Nạn nhân là ông L.V.T. Theo trình báo, gia đình ông cất giữ nhiều trang sức vàng như dây chuyền, lắc tay, nhẫn và vàng miếng SJC trong một hũ nhựa, đặt dưới chân cầu thang.

Đến khi người thân lấy vàng ra sử dụng, gia đình mới phát hiện tài sản đã bị mất. Kiểm tra kỹ, nạn nhân còn phát hiện một số vàng trong hũ bị tráo bằng vàng giả. Tổng giá trị tài sản bị mất ước tính gần 1,5 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 5-3, một hộ dân khác cũng tại địa bàn tỉnh Gia Lai trình báo bị trộm lấy đi khoảng 6 cây vàng cùng nhiều nữ trang, tổng giá trị gần 1,5 tỉ đồng. Số vàng này được cất trong rương đặt tại phòng kho và không thường xuyên kiểm tra.

Theo cơ quan công an, điểm chung của các vụ việc là người dân có thói quen tích trữ vàng tại nhà, cất giấu ở những vị trí tưởng chừng kín đáo như chân cầu thang, tủ quần áo, phòng kho… nhưng lại dễ bị lộ thông tin hoặc bị kẻ gian lợi dụng sơ hở để trộm cắp.

Đáng chú ý, qua điều tra một số vụ trước đây, cơ quan chức năng ghi nhận có trường hợp thủ phạm là người quen hoặc người thân trong gia đình.

Công an tỉnh Gia Lai khuyến cáo người dân không nên cất giữ số lượng lớn vàng tại nhà. Thay vào đó, nên sử dụng dịch vụ ký gửi tại ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính được cấp phép. Đồng thời, cần tăng cường các biện pháp bảo vệ như lắp đặt camera giám sát, hệ thống báo động và gia cố cửa ra vào nhằm hạn chế nguy cơ mất trộm.