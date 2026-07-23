Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Kiểm tra hành chính, phát hiện Nguyễn Công Minh cá độ bóng đá qua mạng

Sự kiện: Tin pháp luật

SKĐS - Trong quá trình kiểm tra hành chính, Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) phát hiện Nguyễn Công Minh tham gia cá độ bóng đá qua mạng.

Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nguyễn Công Minh (SN 2000, trú phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Đối tượng Nguyễn Công Minh. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Đối tượng Nguyễn Công Minh. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, ngày 20/7, qua kiểm tra hành chính, Công an phường Ngọc Hà phát hiện Nguyễn Công Minh tham gia cá độ bóng đá trực tuyến. Làm việc với cơ quan công an, Minh khai nhận trong thời gian diễn ra World Cup 2026 đã nhiều lần tham gia cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền hơn 75 triệu đồng.

Vụ việc được Công an phường Ngọc Hà tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 11 tỷ đồng ở Hải Phòng
Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 11 tỷ đồng ở Hải Phòng

Theo cơ quan công an, ngoài vai trò cầm đầu đường dây, Đ.V.Q còn trực tiếp sử dụng nhiều tài khoản để tham gia cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026,...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phúc Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-23/07/2026 15:41 PM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN