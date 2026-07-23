Kiểm tra hành chính, phát hiện Nguyễn Công Minh cá độ bóng đá qua mạng

Công an phường Ngọc Hà (Hà Nội) đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý Nguyễn Công Minh (SN 2000, trú phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám) về hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Đối tượng Nguyễn Công Minh. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Trước đó, ngày 20/7, qua kiểm tra hành chính, Công an phường Ngọc Hà phát hiện Nguyễn Công Minh tham gia cá độ bóng đá trực tuyến. Làm việc với cơ quan công an, Minh khai nhận trong thời gian diễn ra World Cup 2026 đã nhiều lần tham gia cá độ bóng đá qua mạng với tổng số tiền hơn 75 triệu đồng.

Vụ việc được Công an phường Ngọc Hà tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.