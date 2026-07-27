Điều tra vụ nam thanh niên tử vong với vết thương sau lưng

Theo thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an Lâm Đồng, đến rạng sáng 27/7, đơn vị đã hoàn tất khám nghiệm vụ phát hiện nam thanh niên tử vong với vết thương trên cơ thể. Vị trí phát hiện vụ việc là bãi đất trống gần khu dân cư thuộc thôn Hà Thủy, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ nam thanh niên được phát hiện tử vong, có vết thương trên lưng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 26/7, người dân nghe tiếng động nên chạy ra kiểm tra. Tại hiện trường, người dân phát hiện một nam thanh niên nằm bất động. Qua kiểm tra, nạn nhân đã tử vong và có vết thương phía sau lưng.

Nhận tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa nhanh chóng có mặt, phong tỏa hiện trường và triển khai công tác nghiệp vụ. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân được xác định là B.V.T (SN 2008, ngụ thôn Thanh Tân, xã Phan Rí Cửa).

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.