Triệt phá đường dây cá độ bóng đá hơn 11 tỷ đồng ở Hải Phòng

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hải Phòng vừa khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về các tội "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc" theo quy định của Bộ luật Hình sự. Các đối tượng bị xác định liên quan đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internet trong mùa World Cup 2026, với tổng số tiền giao dịch hơn 11 tỷ đồng.

Theo vụ án, tháng 5/2026, Đ.V.Q (SN 1993, trú tại xã Kim Thành, TP Hải Phòng) móc nối với P.V.L (SN 1993, trú tại xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) lấy một tài khoản đại lý (Agent) để thực hiện hành vi cá độ bóng đá trong mùa Wold Cup 2026.

Đối tượng Đ.V.Q làm việc tại cơ quan Công an. Ảnh: Cơ quan Công an

Sau khi có tài khoản, Đ.V.Q giao cho N.V.C (SN 1991, trú tại xã Tiên Lãng, TP Hải Phòng) quản lý và tiếp tục chia thành nhiều tài khoản thành viên nhỏ (Member) cấp cho các con bạc tham gia cá cược bóng đá trên mạng, gồm: N.Đ.C (SN 1981), N.Đ.V (SN 1974, cùng trú tại xã Kim Thành) và D.V.Đ (SN 1991, trú tại xã Tiên Lãng).

Đối tượng cầm đầu Đ.V.Q còn lập nhiều tài khoản để tham gia cá độ. Các đối tượng tính toán tiền tiền cá cược trên mạng xã hội Telegram dựa trên số điểm cược được quy đổi, sau đó thực hiện việc giao dịch, chuyển khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Cũng theo cơ quan Công an, dữ liệu trích xuất từ hệ thống thể hiện, trong khoảng thời gian từ tháng 5/2026 đến ngày 19/6/2026, các tài khoản trong đường dây này đã thực hiện trên 1.600 lượt cá cược, với quy mô 233.510 điểm, tương ứng với số tiền giao dịch trên 11 tỷ đồng.

Vụ án đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.