Chủ MediUSA khai cán bộ công an 'chìa điện thoại' cho xem tin nhắn mật

Chiều 27/7, TAND Hà Nội tiếp tục xét xử Nguyễn Danh Dũng (38 tuổi), cựu cán bộ Phòng 4, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an), về tội Cố ý làm lộ bí mật công tác.

Nguyễn Năng Mạnh, CEO MediUSA, bạn của Dũng, cũng bị truy tố về các tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Theo cáo trạng, từ tháng 4/2025, khi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) xác minh dấu hiệu sản xuất hàng giả tại "hệ sinh thái" các công ty của MediUSA, Dũng bị cáo buộc đã lợi dụng mối quan hệ quen biết để "bắn tin" cho Mạnh biết doanh nghiệp đang nằm trong diện bị điều tra, đồng thời hướng dẫn cách xử lý tài liệu, chứng cứ.

88 thực phẩm chức năng trong vụ án, sau đó được xác định là hàng giả, đều là sản phẩm dành cho người già và trẻ em.

Dũng khi đó đang là cán bộ công an được giao nhiệm vụ liên quan đến công tác xác minh các công ty này.

Do quen biết Mạnh, Dũng chủ động gặp gỡ và cung cấp thông tin cho Mạnh về việc các doanh nghiệp của Mạnh đang nằm trong "tầm ngắm", hướng dẫn Mạnh cách xóa dấu vết.

Chìa cho xem tin nhắn chỉ đạo của cấp trên về vụ án

Khai báo tại tòa chiều nay, Mạnh cho hay khoảng năm 2020, qua các mối quen biết, làm việc chuyên môn có quen biết với Dũng và biết Dũng khi đó là cán bộ công an, thuộc C05, Bộ Công an, chuyên phụ trách lĩnh vực môi trường.

Ông chủ MediUSA do đó có nhờ bạn "một cách chung chung", nếu có vấn đề gì thì hỗ trợ mình.

Cho đến năm 2025, khi Mạnh nghe tin "có nhiều bên đang tìm hiểu" về công ty, ám chỉ việc đang bị cơ quan điều tra cho vào tầm ngắm, Mạnh khi này chủ động liên hệ với bạn để hỏi.

Mạnh khai hai người gặp nhau tổng 2 lần, đều ở quán cà phê, cách nhau 2 ngày, vào tháng 4/2025.

Tại cuộc gặp đầu tiên, Mạnh khai Dũng đã "chìa điện thoại" cho xem nội dung một tin nhắn của lãnh đạo đơn vị. "Nội dung là an ninh đang điều tra 6 công ty này", Mạnh thuật lại.

Do thấy trong những cái tên này có cả công ty của mình, Mạnh nói "rất lo sợ" nên hỏi bạn nên làm thế nào. "Anh Dũng dặn thu hẹp sản xuất, không cần ngừng hẳn, nhưng các giấy tờ gì liên quan kế toán, số liệu ngoài thì bỏ đi", Mạnh khai.

Theo cáo buộc, Mạnh sau đó về truyền đạt lại với cấp dưới, chỉ đạo tiêu hủy toàn bộ sổ sách kế toán thực tế và ổ cứng máy tính chứa dữ liệu sản xuất hàng giả, vứt bỏ xuống sông Hồng.

Hai ngày sau, hai người tiếp tục gặp mặt tại quán cà phê để "hỏi thêm có động tĩnh gì mới", nhưng không có gì. Tại đây, Mạnh đưa cho bạn phong bì 30 triệu đồng trên danh nghĩa "lâu không gặp, tặng quà 30/4.

Nguyễn Danh Dũng (phải) tại tòa. Ảnh: Danh Lam

Cựu công an C05: Sốc khi biết quy mô sản xuất hàng giả quá lớn

Bị HĐXX thẩm vấn, Dũng xác nhận đã cho Mạnh xem tin nhắn chỉ đạo của cấp trên.

"Đó là thông tin mật", bị cáo khai và thừa nhận việc tiết lộ cho bạn là không được phép, do nhận thức chưa đầy đủ nên phạm sai lầm.

Dũng cũng thừa nhận có hướng dẫn Mạnh cách xử lý hàng hóa và sổ sách, nhưng khai không biết doanh nghiệp này sản xuất hàng giả với quy mô lớn.

"Khi làm việc với cơ quan điều tra, được phổ biến lại, bị cáo rất sốc", Dũng nói.

Về 30 triệu đồng nhận từ Mạnh, Dũng khai đây không phải tiền cảm ơn vì đã tiết lộ thông tin mật. Số tiền này đã được bị cáo giao nộp cho cơ quan điều tra.

Ngoài Dũng, vụ án còn có ba cựu cán bộ hải quan và y tế bị truy tố về tội Nhận hối lộ. Nhiều cựu lãnh đạo, cán bộ Cục An toàn thực phẩm cũng đã bị xét xử trong vụ án khác liên quan hoạt động cấp phép thực phẩm chức năng.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 5 ngày.