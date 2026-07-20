Khoe thành tích cá độ bóng đá trên mạng xã hội, nam thanh niên nhận kết đắng

Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Công an tỉnh Quảng Ninh mới đây đã phát hiện, xử lý một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ thể thao trên không gian mạng, với tổng số tiền giao dịch hơn 109 triệu đồng.

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, đầu tháng 6/2026, văn phòng cơ quan CSĐT phát hiện tài khoản Facebook "Tien Long" thường xuyên đăng tải các bình luận khoe thành tích và lôi kéo người khác tham gia cá độ trên một trang web. Qua xác minh, chủ tài khoản được xác định là Nguyễn Tiến Long (SN 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, TP Hà Nội).

Nhận thấy hành vi có dấu hiệu của tội phạm, đơn vị đã triệu tập Nguyễn Tiến Long đến làm việc, đồng thời tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan.

Đối tượng Nguyễn Tiến Long cùng giao diện ứng dụng đánh bạc trực tuyến Ảnh: Cơ quan Công an.

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Tiến Long khai nhận, từ tháng 2/2026 đối tượng sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản cá nhân trên website, ứng dụng 1xxx để tham gia cá cược các môn bóng đá, bóng rổ và thể thao điện tử (Esport). Bên cạnh đó, đối tượng liên kết tài khoản ngân hàng MB Bank của mình với tài khoản cá cược để thực hiện việc nạp và rút tiền phục vụ hoạt động đánh bạc.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử xác định, từ ngày 26/3/2026 đến thời điểm bị phát hiện, Long đã tham gia 17 lượt cá cược, với tổng số tiền đánh bạc hơn 109 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan Công an xác định, hành vi của Nguyễn Tiến Long có dấu hiệu cấu thành tội "Đánh bạc" theo Điều 321 Bộ luật Hình sự.

Sau khi văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh hoàn tất hồ sơ đã bàn giao đối tượng cùng toàn bộ tài liệu, tang vật liên quan cho cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia các hình thức đánh bạc, cá độ thể thao dưới mọi hình thức, đặc biệt là trên không gian mạng. Mọi giao dịch trên các website, ứng dụng cá cược đều có thể bị cơ quan chức năng phát hiện thông qua việc xác minh dữ liệu điện tử, dòng tiền và tài khoản ngân hàng.

Hành vi đánh bạc không chỉ vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý hình sự mà còn tiềm ẩn nhiều hệ lụy về kinh tế, ảnh hưởng đến bản thân, gia đình và xã hội.