Bắt giữ đối tượng ở Hà Nội cá độ bóng đá qua mạng 8Xbet

Ngày 18/7, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an xã Phú Nghĩa đã phát hiện, bắt giữ một đối tượng có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng.

Trước đó, trong quá trình kiểm tra hành chính tại khu dân cư Vũng Voi, thôn Nhật Tiến, xã Phú Nghĩa, lực lượng Công an phát hiện Nguyễn Ngọc Lễ (SN 1999, trú thôn Chi Nê, xã Phú Nghĩa, TP Hà Nội) đang sử dụng điện thoại di động đăng nhập vào trang cá cược trực tuyến 8x7890.com (8Xbet) để tham gia cá độ bóng đá.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Lễ

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Ngọc Lễ khai nhận đã đặt cược trận đấu World Cup giữa đội tuyển Argentina và Thụy Sỹ diễn ra ngày 12/7/2026 với 8 kèo cược, tổng số tiền 9,21 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 1 điện thoại iPhone 11 Pro Max màu xanh đen đã qua sử dụng, được xác định là phương tiện phục vụ hành vi đánh bạc.

Hiện, Công an xã Phú Nghĩa đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.