Một chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị khởi tố vì cá độ bóng đá

Ngày 20/7, một lãnh đạo Đảng ủy xã Thiệu Toán (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã đã bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Theo vị lãnh đạo này, sau khi vụ việc xảy ra, địa phương đã báo cáo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Trong thời gian ông Hùng bị tạm giam, công việc chuyên môn của UBND xã tạm thời được giao cho một Phó Chủ tịch xã phụ trách.

Nhiều đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá mùa World Cup.

Trước đó, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, từ ngày 11 đến 18/7, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên tiếp triệt phá 4 chuyên án đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup 2026.

Đáng chú ý, ngày 14/7, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệt xóa một chuyên án, triệu tập 4 đối tượng tại địa bàn xã Thiệu Hóa để điều tra, làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Công an xác định Nguyễn Thiện Bình là đối tượng cầm đầu. Thông qua mạng Internet, Bình đã mua tài khoản cấp độ “Agent” trên các trang web cá độ bóng đá nhằm cấp tài khoản “Member” cho các con bạc. Bình đã cấp cho Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Thiệu Toán tài khoản có hạn mức 300 USD/ngày và cho Trần Công Hậu với hạn mức 2.000 USD/ngày để tham gia cá độ các trận đấu World Cup.

Hiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can, đồng thời tạm giữ hình sự 21 đối tượng liên quan, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật để tiếp tục điều tra, mở rộng các chuyên án.