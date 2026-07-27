Rủ đi làm thêm, người đàn ông 66 tuổi hiếp dâm cháu bé 15 tuổi

Công an tỉnh An Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam đối với Dương Minh Hương (SN 1960, ngụ ấp Mỹ Chánh, xã Mỹ Đức, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng 13 giờ ngày 13/3, Dương Minh Hương đến nhà của em N (SN 2011, ngụ tỉnh An Giang) rủ đi xúc cát thuê cho thợ làm mộ.

Khi đi đến nơi thì thợ hồ chưa đến, lúc này Hương nảy sinh ý định quan hệ tình dục với N.

Hương kêu N đi đến góc khuất rồi thực hiện hành vi xâm hại, sau đó cả hai đi về.

Dương Minh Hương. Ảnh: Công an tỉnh An Giang

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, gia đình N phát hiện vụ việc nên đến Công an xã Mỹ Đức trình báo. Tại cơ quan Công an Hương thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tâm thần khu vực Tây Nam Bộ tại thời điểm xảy ra vụ việc thì em N bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Nhận thấy hành vi của Dương Minh Hương đã xâm hại đến N, là người bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, Công an tỉnh An Giang đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ.