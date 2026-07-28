Thanh niên 17 tuổi mang dao đi trộm cắp còn hiếp dâm chủ nhà

Ngày 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị vừa ra lệnh bắt tạm giam một đối tượng cầm dao đột nhập nhà dân nhằm mục đích trộm cắp tài sản, còn hiếp dâm chủ nhà.

Đối tượng là Y Jham Kpơr (17 tuổi, trú tại xã Dang Kang, Đắk Lắk). Theo kết quả điều tra ban đầu, đêm 15/7, sau khi ăn nhậu xong, Y Jham Kpơr cầm 2 con dao đi đột nhập một số nhà dân trên địa bàn xã Dang Kang nhằm trộm cắp nhưng không lấy được gì.

Đến khoảng 1 giờ sáng hôm sau, Y Jham Kpơr tiếp tục đột nhập vào một cửa hàng tạp hóa. Tại đây, đối tượng phát hiện nữ chủ quán đang nằm trên giường và ngồi dậy nên dùng dao đe dọa. Vì lo sợ, chủ quán im lặng, không dám kêu la. Lúc này, Y Jham Kpơr lục lọi trong nhà tìm tiền để trộm cắp nhưng không thấy. Sau đó, đối tượng tiếp tục dùng dao dọa chủ quán, khống chế hiếp dâm. Thực hiện xong hành vi, đối tượng Y Jham Kpơr nhanh chân tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đối tượng Y Jham Kpơr. Ảnh: SĐ.

Tiếp nhận tin báo từ bị hại, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét. Đến đêm 18/7, Tổ địa bàn số 4 thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Dang Kang xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Y Jham Kpơr.

Được biết, cách đây không lâu, đối tượng Y Jham Kpơr đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú về tội "Trộm cắp tài sản".