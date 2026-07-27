Phát hiện Trần Thị Ban dùng heroin trả lương cho 4 công nhân ở Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can đối với Trần Thị Ban (SN 1979, trú xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 2, Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Trần Thị Ban. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Theo kết quả điều tra, tối 13/5, trong quá trình kiểm tra các lán trại tại Khu đô thị Dương Nội (Tổ dân phố số 13, phường Đại Mỗ), Công an phường Đại Mỗ phát hiện 4 đối tượng gồm Đinh Văn Hùng (SN 1995, trú tỉnh Phú Thọ), Sùng Nủ Lềnh (SN 1982), Đặng Phúc Minh (SN 1980) và Sùng A Sình (SN 1974), cùng trú tại tỉnh Lào Cai, dương tính với heroin qua xét nghiệm nước tiểu.

Quá trình đấu tranh, cả 4 đối tượng khai nhận số heroin sử dụng đều do Trần Thị Ban cung cấp hằng ngày và sẽ được khấu trừ vào tiền lương cuối tháng.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra triệu tập Trần Thị Ban đến làm việc. Mặc dù đối tượng quanh co, chối tội, song căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được cùng lời khai của các đối tượng liên quan, cơ quan điều tra xác định ngày 13/5/2026, Trần Thị Ban đã sử dụng heroin để trả công cho 4 công nhân.