Nhóm thanh thiếu niên dùng vỏ chai bia tấn công người, cướp tài sản trong đêm

Ngày 12/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Văn Trường (SN 2009, quê tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, rạng sáng 28/1/2024, Lê Hùng Hưng (SN 2008, quê tỉnh An Giang) cùng các đối tượng Trần Văn Trường; Phan Nguyễn Quang Minh (SN 2006, ngụ phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai); Trần Trung Kiên (SN 2008, ngụ phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai) và Cao Minh Mạnh (SN 2007, ngụ phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai) đi trên một xe mô tô do Minh điều khiển, chở cả nhóm đi tìm người có mâu thuẫn với Kiên để giải quyết. Tuy nhiên, do không gặp nên cả nhóm quay về.

Khi đến khu nhà trọ tại tổ 14B, khu phố Bình Hóa, phường Biên Hòa (trước đây là khu phố Bình Hóa, phường Hóa An), nhóm này nhìn thấy anh Lê Thanh Lực (SN 2006, quê TP Cần Thơ), anh Huỳnh Văn Hậu Em (SN 2004, quê tỉnh An Giang) và anh Y Teo Bdap (SN 2003, quê tỉnh Đắk Lắk) đang ngồi trước khu nhà trọ.

Đối tượng Trần Văn Trường. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Do bốc đồng, thích thể hiện, nhóm của Hưng rủ nhau tìm hung khí để đánh ba người trên. Sau khi tìm được 2 két bia Sài Gòn đã qua sử dụng, các đối tượng quay lại, dùng vỏ chai bia làm hung khí tấn công. Thấy nhóm cầm chai bia tiến lại gần, anh Lực, anh Hậu Em và anh Y Teo Bdap bỏ chạy vào phòng trọ lánh nạn, để lại 2 điện thoại di động và 1 xe mô tô bên ngoài.

Không dừng lại, các đối tượng tiếp tục đuổi theo, ném vỏ chai bia vào hành lang khu nhà trọ, trong đó có một vỏ chai trúng người anh Lê Thanh Lực gây thương tích. Sau đó, cả nhóm quay lại lấy 2 điện thoại và 1 xe mô tô của bị hại, tổng trị giá tài sản gần 11 triệu đồng, mang đi bán lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy xét và bắt giữ các đối tượng liên quan. Riêng Trần Văn Trường bỏ trốn khỏi địa phương.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã truy bắt được Trường khi đối tượng đang lẩn trốn tại ấp 1B, xã Đức Hòa, tỉnh Tây Ninh.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.