Khởi tố nhóm thanh thiếu niên mang dao tự chế dài 1 mét gây náo loạn đường phố đêm mùng 1 Tết

Ngày 26/2, Công an phường Thanh Khê (TP Đà Nẵng) cho biết, vừa khởi tố nhiều đối tượng trong nhóm thanh thiếu niên mang hung khí gây rối, chém người trên nhiều tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng rạng sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Theo điều tra, khoảng 0 giờ ngày 17/02 (tức mùng 1 Tết), Đ.V.N (16 tuổi, trú phường Thanh Khê) rủ khoảng 20 thanh thiếu niên sử dụng 10 xe mô tô, nhiều xe đã tháo biển kiểm soát, chạy thành đoàn với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô, di chuyển qua các tuyến Nguyễn Tất Thành, Điện Biên Phủ, Lê Độ, cầu Thuận Phước, Trần Phú, 2 Tháng 9, Duy Tân, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Tri Phương.

Khi đến khu vực đường Lý Thái Tông, N. lấy 4 dao tự chế dài khoảng 1 mét phát cho H.K.Q (19 tuổi), T.M.T (16 tuổi), N.N.K (18 tuổi) và tự giữ 1 dao. Một số đối tượng khác mang theo bình xịt hơi cay.

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: CACC

Đến khoảng 2 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường Nguyễn Tất Thành, nhóm của N. gặp một nhóm thanh thiếu niên khác. Cho rằng bị “nhìn đểu”, nhóm này quay xe truy đuổi, dùng dao chém H.N.Y (20 tuổi) gây thương tích đứt gân tay phải.

Trong lúc bỏ chạy, L.C.T (18 tuổi) điều khiển xe chở T.M.H (18 tuổi) tông vào ô tô đang đỗ bên đường, khiến T. bị gãy một phần xương quay, đứt gân tay phải; H. bị thương ở cổ chân. Cơ quan điều tra đã thu giữ 4 dao tự chế cùng nhiều xe mô tô liên quan.

Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với H.K.Q và Đ.V.N về tội “Gây rối trật tự công cộng”; thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với H.K.Q, còn Đ.V.N bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 25/2, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố, bắt tạm giam 5 đối tượng từ 19 đến 22 tuổi cùng trú TP Đà Nẵng gồm: L.Đ.D.A, N.V.N, L.T.N.H, P.N.H.D, M.Đ.T.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.