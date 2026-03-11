Dự kiến hỗ trợ 2 triệu đồng/phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi Trình duyệt không hỗ trợ, vui lòng nâng cấp trình duyệt để nghe audio 0:00 0:00 Tốc độ phát: 1X 1X 1.2X 1.5X 1.75X Phần trước Phần tiếp

Dự thảo Nghị định được công bố tại Hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Dân số do Bộ Y tế tổ chức sáng nay tại Hà Nội.

Hội nghị quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Luật Dân số do Bộ Y tế tổ chức

Theo Dự thảo Nghị định, mức hỗ trợ tài chính khi sinh con dự kiến là 2 triệu đồng/người/lần sinh đối với phụ nữ là người dân tộc thiểu số rất ít người hoặc có chồng là người dân tộc thiểu số rất ít người (theo số liệu công bố của Cơ quan thống kê trung ương); Phụ nữ ở tỉnh, thành phố có mức sinh dưới mức sinh thay thế (theo số liệu công bố của Cơ quan thống kê trung ương); Phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi khi đáp ứng các điều kiện sau: Tại thời điểm sinh tuổi mẹ dưới hoặc đủ 35 tuổi; Sinh lần thứ nhất là sinh hai con trở lên hoặc sinh lần thứ hai trở lên mà tại thời điểm sinh chỉ có một con đẻ còn sống, bao gồm cả trường hợp sinh hai con trở lên trong cùng một lần sinh.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên chủ trì hội nghị

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) cho biết: Chính sách hỗ trợ tài chính khi sinh con sẽ không áp dụng đối với trường hợp đã sinh đủ 2 con trước 35 tuổi mà đã sinh trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực.

“Căn cứ khả năng cân đối ngân sách nhà nước, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chính quyền địa phương cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cao hơn mức hỗ trợ quy định tại dự thảo Nghị định này”, ông Dũng nói.

Ông Lê Thanh Dũng, Cục trưởng Cục Dân số (Bộ Y tế) thông tin về nội dung dự thảo nghị định và thông tư

Trường hợp người đồng thời thuộc nhiều đối tượng khác nhau hưởng hỗ trợ tài chính khi sinh con theo Luật Dân số thì được hưởng tất cả các chế độ hỗ trợ tương ứng.

Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số cũng quy định: Trường hợp sinh con thứ 2, thời gian nghỉ thai sản đối với lao động nữ là 7 tháng, lao động nam là 10 ngày làm việc khi vợ sinh con.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên, cùng với việc soạn thảo Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số, Bộ cũng xây dựng dự thảo 2 thông tư về ban hành danh mục bệnh bẩm sinh cần sàng lọc, chẩn đoán, điều trị trước sinh, sơ sinh và về ban hành danh mục các bệnh di truyền liên quan đến giới tính phục vụ chẩn đoán, điều trị trước sinh, sơ sinh.

Hội nghị được kết nối trực tuyến với các tỉnh thành phố trong cả nước

“Quốc hội đã thông qua Luật Dân số với 4 chính sách lớn: Thứ nhất là cần phải duy trì mức sinh thay thế; Thứ 2 là giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh; Thứ 3 là thích ứng với già hóa dân số; Thứ 4 là nâng cao chất lượng dân số. Bộ Y tế đang phối hợp với các bộ ngành liên quan sẽ rà soát, xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn để thực hiện Luật Dân số”, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên nói.