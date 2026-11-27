Ngày 27/11, Hùng, 32 tuổi, trú xã Ea Knốp, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đăk Lăk bắt tạm giam để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, do nợ nần, Hùng nảy sinh ý định trộm tài sản của một gia đình ở thôn 6, xã Ea Knốp. Biết gia chủ cất giữ nhiều tiền, vàng, anh ta thuê nhà nghỉ gần đó để theo dõi sinh hoạt, tìm cơ hội gây án.

Khoảng 18h ngày 18/11, phát hiện gia đình vắng nhà, Hùng đột nhập từ phía sau, lấy 11 triệu đồng, 2.000 USD và một số trang sức bằng vàng, tổng trị giá hơn 90 triệu đồng.

Đêm cùng ngày, gia chủ phát hiện mất tài sản nên trình báo công an. Sau 13 giờ truy xét, Công an xã Ea Knốp xác định, bắt giữ Hùng khi nghi phạm chưa kịp tiêu thụ số tiền, vàng trộm được.

Toàn bộ tài sản đã được thu hồi, trao trả cho gia đình bị hại.

Nguyễn Mạnh Hùng thực hiện lại hành vi trộm cắp. Ảnh: Ngọc Oanh