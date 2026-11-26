Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đang lấy lời khai ông N.V.C.N.T. (41 tuổi, tài xế taxi) để điều tra vụ phụ xe khách tử vong sau xô xát gần cầu vượt Linh Xuân, phường Linh Xuân.

Trước đó, sáng 25/11, xe khách H.T. dừng trả khách tại điểm dừng, đỗ xe khách tuyến cố định trên đường Đỗ Mười, đoạn gần cầu vượt Linh Xuân. Tại đây, anh N.M.T. (21 tuổi, phụ xe) xảy ra mâu thuẫn với tài xế taxi.

Hai người sau đó đánh nhau và được người dân xung quanh can ngăn. Anh N.M.T. bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó. Tài xế taxi rời khỏi hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, công an khám nghiệm hiện trường và tổ chức truy xét. Qua xác minh ban đầu, công an xác định tài xế taxi là người đã đánh anh N.M.T. và đưa người này về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế khai giữa hai người xảy ra va chạm khi anh N.M.T. xuống xe lấy hàng. Sau đó, hai bên cự cãi rồi xô xát. Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục làm rõ diễn biến vụ việc.