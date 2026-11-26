Theo thông tin lan truyền trên mạng xã hội, người phụ nữ tên T.T.N. (SN 1982, trú tại xã Hoàng An, tỉnh Phú Thọ) mất liên lạc với gia đình sau khi đi bán rau tại chợ ngày 22/11.

Theo nội dung chị N. chia sẻ trên mạng xã hội, sau khi bán hết hàng, chị ghé vào một cửa hàng quần áo để xem. Tại đây, một người đàn ông đến vỗ vai, hỏi chuyện. Sau đó, chị gật đầu và đi theo người này.

Chị N. kể, khi tỉnh lại, chị phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe tải. Sau đó, một người khác dí đầu khiến chị gục xuống. Đến rạng sáng 25/11, khi tỉnh lại, lợi dụng sơ hở của người trông coi, chị đã bỏ chạy.

Chị N. đang nói chuyện điện thoại với người thân (ảnh trái) và trở về nhà an toàn.

Khi trời sáng hẳn, thấy có nhiều người qua lại trên đường, chị N. tìm đến nhà một người dân để hỏi đường, sau đó đến cơ quan Công an trình báo. Lực lượng công an đã hỗ trợ liên lạc với gia đình để đón chị về nhà.

Đáng chú ý, theo chia sẻ của chị N., sau sự việc, số tiền và điện thoại cá nhân của chị vẫn còn nguyên, không bị mất.

Trao đổi về vụ việc, ông Ngô Văn Thìn, Chủ tịch UBND xã Hoàng An, xác nhận chị N. là công dân địa phương. Theo ông Thìn, ngày Chủ nhật vừa qua, chị N. đi bán rau ở chợ. Tuy nhiên, sau khi bán hàng, chị không trở về nhà khiến gia đình lo lắng, tổ chức tìm kiếm.

Gia đình đã trích xuất camera tại khu vực bán rau và phát hiện chị N. bắt xe đi Hà Nội. Chính quyền địa phương sau đó phối hợp với Công an các địa phương tổ chức tìm kiếm.

"Đến 9h sáng nay (25/11), có thông tin chị đang ở bến xe Nước Ngầm (TP Hà Nội). Gia đình và chính quyền xã đã phối hợp xuống đón về nhà", ông Thìn thông tin.

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Hoàng An, hiện chị N. đã trở về nhà an toàn, sức khỏe bình thường. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an đã đến tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Về diễn biến trước khi mất liên lạc, ông Thìn cho biết, theo báo cáo sơ bộ từ công an xã, chị N. có nói lại rằng bản thân có biểu hiện giống như bị chuốc thuốc mê và bị dẫn dắt. Tuy nhiên, đây mới chỉ là thông tin ban đầu, chưa có kết luận chính thức.

"Trước mắt cứ để chị ổn định tinh thần, sau đó cơ quan công an sẽ làm việc, trao đổi và xác minh cụ thể", ông Thìn nói.

Ông Thìn nhấn mạnh, hiện gia đình đang đề nghị để chị N. nghỉ ngơi, ổn định tinh thần và chưa muốn tiếp xúc với người khác. Do đó, lực lượng chức năng chưa thể làm việc để xác minh cụ thể những gì đã xảy ra với chị trong thời gian ở Hà Nội.

Theo ông Thìn đây là vụ việc nghiêm trọng, cơ quan Công an đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc.