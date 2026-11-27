‎Ngày 27/11, Công an tỉnh An Giang thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tổ chức thực nghiệm điều tra làm rõ hành vi phạm tội “Giết người” của bị can Huỳnh Nhật Hào, sinh năm 2002, ngụ thành phố SamPeou Poun, tỉnh KanDal, Vương quốc Campuchia xảy ra tại khu vực ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.

Một số hình ảnh bị can Huỳnh Nhật Hào thực hiện lại hành vi phạm tội. Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Tại buổi thực nghiệm, dưới sự chứng kiến của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang và Luật sư, bị can Huỳnh Nhật Hào đã diễn lại các hành vi theo diễn biến vụ án, phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu lời khai với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập.

Theo kết quả điều tra, khoảng tháng 7 vừa qua, Hào cho Huỳnh Văn Hai, sinh năm 1976, ngụ xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang vay 2 triệu đồng để mua vé số bán. Sau nhiều lần đòi nợ nhưng Hai không trả, ngày 3/8 biết Hai có mang theo tiền, Hào nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Trên đường chở Hai đến khu vực bờ sông Bình Di, thuộc ấp Vạt Lài, xã Khánh Bình, Hào dừng xe rồi bất ngờ giật chiếc bóp Hai đang đeo trên người. Khi nạn nhân tri hô, Hào sử dụng dao Thái Lan đã chuẩn bị từ trước, đâm Hai hàng chục nhát. Sau khi thấy nạn nhân bất tỉnh, Hào lấy 450.000 đồng trong bóp, kéo nạn nhân ra phía sau một chòi gần đó nhằm che giấu hành vi phạm tội rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi vụ việc được phát hiện, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an xã Khánh Bình và các lực lượng trên tuyến biên giới khẩn trương triển khai các biện pháp điều tra, truy xét đối tượng. Đến ngày 24/8, Huỳnh Nhật Hào đến cơ quan Công an đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội.