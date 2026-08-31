Bắt nam thanh niên trộm khoảng 1,6 tấn sầu riêng ở Đắk Lắk lúc rạng sáng

Chiều 31/8, Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa bắt giữ Tăng Ngọc Hiền (21 tuổi, trú phường Thạch Khôi, TP Hải Phòng) để điều tra hành vi trộm cắp sầu riêng. Lực lượng chức năng đồng thời thu hồi tài sản, trao trả cho các hộ dân bị mất trộm.

Đối tượng Tăng Ngọc Hiền cùng tang vật khoảng 1,6 tấn sầu riêng bị Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk thu giữ. Ảnh Quốc Dũng

Trước đó, khoảng 2h ngày 30/8, Công an xã Ea Knuếc nhận tin báo của người dân về một đối tượng có biểu hiện nghi vấn đang cắt trộm sầu riêng.

Ngay sau đó, một tổ công tác Công an xã Ea Knuếc phối hợp với người dân triển khai truy bắt. Hiền bị bắt giữ cùng toàn bộ tang vật gồm khoảng 1,6 tấn sầu riêng.

Qua đấu tranh, Hiền khai từ Hải Phòng vào Đắk Lắk làm thuê. Sau khi mất việc, không có tiền tiêu xài, Hiền nảy sinh ý định trộm sầu riêng của người dân đem bán lấy tiền.

Để thực hiện hành vi, Hiền thường dò la, lựa chọn những rẫy sầu riêng ít người trông coi, vắng người qua lại. Đối tượng lợi dụng ban đêm để cắt trộm trái.

Số sầu riêng được Công an xã Ea Knuếc thu hồi, kịp thời trao trả cho người dân. Công an xã Ea Knuếc trao trả sầu riêng cho các hộ dân bị mất trộm.

Công an xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk trao trả sầu riêng cho các hộ dân bị mất trộm.

Hiền khai nhận trước đó đã 2 lần trộm sầu riêng của người dân. Đến lần thứ 3, đối tượng bị lực lượng Công an xã Ea Knuếc bắt giữ.

Từ lời khai của Hiền, Công an xã Ea Knuếc khẩn trương xác minh, làm rõ các vụ việc liên quan và thu hồi tài sản bị mất trộm.

Số sầu riêng sau đó được lực lượng công an trao trả cho người dân, góp phần giảm thiệt hại và nhận được sự đồng tình, đánh giá cao của người dân địa phương.

Hiện Công an xã Ea Knuếc tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý Tăng Ngọc Hiền theo quy định của pháp luật.