Thua lỗ tiền ảo, một bác sĩ đột nhập vào nhiều tiệm vàng trộm hơn 5 tỷ đồng

Ngày 28/7, TAND khu vực 1 – Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Duy Nhật (SN 1996, trú phường Thanh Thủy, TP Huế) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Duy Nhật tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, Nguyễn Duy Nhật là bác sĩ Khoa Đột quỵ, công tác tại 1 bệnh viện lớn trên địa bàn TP Huế. Do đầu tư vào thị trường tiền ảo (Crypto) bị thua lỗ nên Nhật rơi vào cảnh nợ nần, vay tiền của nhiều người ngoài xã hội nhưng mất khả năng chi trả.

Để có tiền trả nợ, tiếp tục đầu tư tiền ảo và phục vụ nhu cầu cá nhân, từ tháng 6 đến tháng 7/2025, Nhật đã nhiều lần lén lút đột nhập các tiệm vàng trên địa bàn TP Huế để trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vụ trộm đầu tiên xảy ra ngày 13/6/2025 tại tiệm vàng Kim Liên Chinh ở chợ Dạ Lê (phường Thanh Thủy) và Nhật đột nhập lấy 12 nhẫn vàng cùng nhiều trang sức bạc rồi bán lấy 44 triệu đồng.

Đến ngày 10/7/2025, bị cáo tiếp tục đột nhập tiệm vàng Kim Châu Lam tại chợ Thần Phù, phường Hương Thủy lấy 7 dây chuyền vàng cùng nhiều trang sức bạc và bán được 65 triệu đồng.

Trước khi bị bắt giữ, bị cáo Nhật đã nhiều lần đột nhập tiệm vàng lấy trộm tài sản thành công.

Nghiêm trọng nhất là vụ trộm xảy ra ngày 21/7/2025 tại tiệm vàng Thành 41, ki-ốt số 10 chợ Cống, phường Vỹ Dạ. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm vàng, Nhật đột nhập, lấy trộm khoảng 700 mẫu trang sức bằng vàng và vàng trắng các loại (12K, 14K, 18K, 24K) của vợ chồng anh Hồ Hải K. và chị Phạm Thị Diệu H. với tổng giá trị hơn 4,9 tỷ đồng.

Sau khi gây án, Nhật mang 19 loại trang sức vàng đến tiệm vàng Kim Yến Yến tại chợ Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) bán được 286 triệu đồng thì bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Cơ quan tố tụng xác định, tổng giá trị tài sản bị cáo chiếm đoạt qua ba vụ trộm là hơn 5 tỷ đồng. Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Quá trình điều tra, Nguyễn Duy Nhật còn khai nhận gây ra thêm 2 vụ trộm trước đó.

HĐXX cũng xem xét nhiều tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo như: có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; từng được tặng nhiều giấy khen vì có thành tích trong công tác và phong trào thanh niên; nhiều năm đạt danh hiệu học sinh giỏi, tích cực tham gia hiến máu tình nguyện… Ngoài ra, bị cáo đã vận động gia đình bồi thường thiệt hại cho các bị hại. Một số bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo.

Sau khi xem xét toàn bộ tính chất vụ án, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Duy Nhật 11 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”.