Dàn dựng cảnh đưa tiền tại trụ sở công an để lừa đảo tiền tỉ

Ngày 11-3, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Đáp (SN 1970), Bùi Đức Nam (SN 1978) mỗi bị cáo 8 năm tù, Quách Trường Phát (SN 1977) 3 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng, ngày 6-2-2025, Công ty TNHH Một thành viên Phúc Gia do Đào Văn Hào làm đại diện pháp luật bị lực lượng chức năng kiểm tra, thu giữ hàng hóa. Sau đó, cơ quan điều tra khởi tố vụ án, khởi tố Hào cùng đồng phạm về hành vi trốn thuế.

Các bị cáo tại toà

Trong quá trình điều tra, dữ liệu trích xuất từ điện thoại của Hào cho thấy sau khi công ty bị kiểm tra, người này đã tìm cách nhờ quen biết để "lo xử nhẹ". Hào liên hệ với Đáp, nhờ giúp đỡ và cung cấp thông tin liên quan đến công ty.

Đáp liên hệ với Nam để cùng dàn dựng việc "chạy án". Nam từng công tác trong lực lượng công an nhưng đã xuất ngũ từ năm 2008. Theo kế hoạch, Nam hướng dẫn Hào làm đơn cứu xét và yêu cầu chuẩn bị 20.000 USD để "lo việc".

Chiều 18-4-2025, Nam, Đáp và Hào đến trụ sở Công an TP Cần Thơ. Tại bàn tiếp dân, Hào đưa đơn cùng 20.000 USD cho Nam. Sau khi nhận tiền, Nam rời đi một lúc rồi quay lại cùng mọi người ra về.

Khi ra khỏi Công an TP Cần Thơ, Đáp gọi điện thoại yêu cầu Hào đem tiền đến quán cà phê để cảm ơn việc lo lót trên. Tại đây, Đáp nhận của Hào 300 triệu đồng. Sau đó, Đáp đưa lại cho Nam 200 triệu đồng, giữ lại 100 triệu đồng. Một tuần sau, Hào tiếp tục đưa thêm 30.000 USD theo yêu cầu của Đáp.

Kết quả điều tra xác định Nam và Đáp không hề quen biết lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, việc hẹn giao tiền tại trụ sở chỉ nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt. Ngoài ra, trước Tết Nguyên đán năm 2025, Hào còn nhờ Phát "lo xử nhẹ" và bị chiếm đoạt thêm 380 triệu đồng.

Cáo trạng quy kết Đáp phải chịu trách nhiệm tổng số tiền là 50.000 USD và 300 triệu đồng, Nam chịu trách nhiệm tương đương 1,1 tỉ đồng, Phát chịu trách nhiệm 380 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, cả 3 đã khắc phục toàn bộ số tiền cho bị hại.