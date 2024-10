Con gái dàn dựng bị bắt giữ, đánh đập để tống tiền cha ruột 5 tỷ đồng

3 bi can gồm: Ngô Thị Bích Trâm (SN 1991, ngụ Khóm 1, Phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp); Trần Minh Trung (SN 1997, ngụ xã Đại Thành, TP. Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang) và Nguyễn Văn Nha (SN 1992, ngụ xã Hòa Thuận, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau).

Các bị can Trâm, Nha, Trung tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, các bị can trên đã có hành vi dàn dựng việc Trâm thiếu nợ và bị bắt giữ, đánh đập để đòi nợ, nhằm uy hiếp tinh thần của ông N.V.H (cha ruột Trâm) để yêu cầu ông H. trả nợ số tiền Trâm thiếu là 5 tỷ đồng.

Thực chất Trâm không thiếu nợ, sự việc trên là do Trâm cùng với Trung, Nha tự dàn dựng nhằm chiếm đoạt tiền của ông H.

Trước đó, với thủ đoạn như trên các đối tượng cũng đã chiếm đoạt số tiền 495 triệu đồng của ông H. rồi chia nhau tiêu xài.

