Xử phạt "giang hồ mạng" Phú Lê dàn dựng video đánh bạc để câu "view"

Ngày 21-2, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định xử phạt L.V.P. (tức "Phú Lê", SN 1980) và N.T.C (SN 1999, cùng trú tại quận Hoàng Mai, TP Hà Nội) về hành vi đăng tải clip đánh bạc trên mạng xã hội Facebook.

Hai người vi phạm hành chính làm việc với lực lượng chức năng. Ảnh: Công an Hà Nội

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền 2 video clip ghi lại cảnh có một người, biệt danh "Phú Lê", có lượt theo dõi lớn trên mạng xã hội, cùng một nhóm người đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá". Trên "sới" khi đó có nhiều vật dụng để chơi và một số vật giống tiền, gây dư luận xã hội tiêu cực và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự.

Vào cuộc xác minh, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao làm rõ hành vi sử dụng không gian mạng đăng tải video clip "đánh bạc" tôm, cua, cá của "Phú Lê" và các cá nhân khác.

Tại cơ quan công an, L.V.P. và các cá nhân thừa nhận việc dàn dựng video clip đánh bạc dưới hình thức chơi "xóc bầu, tôm, cua, cá" rồi đăng tải lên mạng xã hội để thu hút cộng đồng mạng quan tâm, chia sẻ nhằm câu "like", câu "view".

Căn cứ quy định pháp luật, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.V.P. và N.T.C. về hành vi "Cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc".

Qua vụ việc nêu trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức pháp luật và trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, cùng nhau xây dựng một môi trường mạng lành mạnh, tích cực và an toàn cho tất cả mọi người.