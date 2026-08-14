Cầm hung khí đâm bạn gái rồi nhờ người dân gọi cấp cứu

Trước đó, khoảng 20h tối 13/8, người dân sống tại con hẻm trên đường Tân Chánh Hiệp 16, phường Trung Mỹ Tây nghe tiếng kêu cứu nên chạy ra kiểm tra, phát hiện một cô gái gục trên đường với nhiều vết thương, bên cạnh là một nam thanh niên.

Lực lượng chức năng có mặt tại khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Nam thanh niên này tự nhận là bạn trai của nạn nhân, thừa nhận đã dùng hung khí đâm cô gái và nhờ người dân gọi cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an phường Trung Mỹ Tây cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, đưa nam thanh niên về trụ sở làm việc. Cô gái được xác định đã tử vong.

Khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Người dân xung quanh cho biết, nạn nhân chỉ khoảng 16 tuổi và nam thanh niên khoảng 18 tuổi, không phải người địa phương. Trước đó, cả hai chở nhau vào con hẻm đứng nói chuyện rồi xảy ra sự việc. Đến khuya cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường mới hoàn tất.