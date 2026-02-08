Nguyên nhân người đàn ông cầm hung khí liên tiếp đánh, chém người khác

Ngày 8/2, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin nội dung liên quan đến đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông dùng hung khí liên tiếp đánh, chém người khác lan truyền trên mạng xã hội.

Hiện trường vụ việc (ảnh cắt từ video).

Theo đó, khoảng 18h30 ngày 7/2, tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo (thuộc địa phận bản Cha Lo, xã Dân Hóa, tỉnh Quảng Trị), do mâu thuẫn cá nhân, Lê Thế Anh (SN 1980, trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) xảy ra xô xát với Đặng Xuân Chính (SN 1985, trú cùng phường).

Quá trình xô xát, Đặng Xuân Chính dùng kéo đâm vào người Lê Thế Anh. Sau đó, Lê Thế Anh sử dụng một con rựa mang theo trên xe để đánh trả. Hậu quả, cả hai người đều bị thương và được đưa đi cấp cứu, điều trị tại cơ sở y tế.

Tang vật cơ quan chức năng thu giữ (ảnh: CAQT).

Công an xã Dân Hóa phối hợp với Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo tiến hành xác minh vụ việc, thu giữ tang vật phục vụ công tác điều tra.

Lực lượng chức năng tiếp tục xác minh, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.