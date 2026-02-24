Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất

Đâm bạn gái trọng thương sau khi bị chia tay

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi bạn gái đòi chia tay, đối tượng đã mang dao tới nhà và đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng.

Ngày 24-2, tin từ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Bách Hùng (SN 1974, ngụ TP Hải Phòng) để làm rõ hành vi đâm bạn gái trọng thương.

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Bách Hùng

Cơ quan điều tra đang tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Bách Hùng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 phút ngày 21-2, Phạm Bách Hùng mang theo một con dao đến nhà chị L.T.M (SN 1991, ngụ xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) để nói chuyện sau khi chị M. đề nghị chấm dứt quan hệ tình cảm.

Tại đây, giữa hai người xảy ra cãi vã. 

Lúc này, đối tượng Hùng đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vùng ngực và cổ chị M., khiến nạn nhân bị thương nặng.

Phát hiện sự việc, mọi người đã đưa chị M. đến Bệnh viện Đa khoa Phú Yên cấp cứu.

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng Hùng khai nhận hành vi phạm tội xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm do bị bạn gái đòi chia tay.

Đâm chết bạn nhậu rồi đi đầu thú
Đâm chết bạn nhậu rồi đi đầu thú

Chỉ vì những lời nói thiếu tôn trọng trong lúc nhậu, một người đàn ông ở An Giang đã dùng dao đâm bạn nhậu tử vong. Sau khi gây án, đối tượng đến cơ...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Cao Nguyên ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-24/02/2026 11:02 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Tin pháp luật Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN