Nhóm thiếu niên dùng hung khí truy đuổi người đi đường ở Hà Nội

Ngày 5/7, Công an Hà Nội cho biết, Công an xã Dương Hòa đã khẩn trương điều tra, làm rõ nhóm thanh thiếu niên sử dụng hung khí truy đuổi người đi đường, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.

Theo cơ quan công an, trước đó, Công an xã Dương Hòa tiếp nhận tin báo của anh N.Đ.N. (SN 2004, trú thôn Yên Sở 7, xã Dương Hòa) về việc khoảng 21h30 cùng ngày, khi điều khiển xe mô tô chở anh N.H.N. (SN 2007) lưu thông trên tuyến đường DH05 thì bị 3 thanh thiếu niên đi xe máy, mang theo hung khí nguy hiểm truy đuổi.

Các đối tượng tại cơ quan công an

Khi đến khu vực Nhà văn hóa thôn Yên Sở 5, các đối tượng dùng hung khí tấn công khiến xe mô tô của hai nạn nhân mất lái, đâm vào cột điện ven đường. Vụ việc khiến cả hai bị thương, phương tiện hư hỏng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Dương Hòa đã triển khai đồng bộ các biện pháp xác minh, truy xét. Chỉ sau chưa đầy 24 giờ, lực lượng chức năng đã làm rõ nhóm đối tượng gồm: N.H.V.A. (SN 2010), Nguyễn Tiến Nhật (SN 2008, trú xã Dương Hòa, hiện đang chấp hành án treo về tội Gây rối trật tự công cộng) và Đ.H.A. (SN 2011).

Tại cơ quan công an, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ một xe mô tô Honda Vario không gắn biển kiểm soát, một thanh kiếm và một hung khí tự chế dạng tuýp sắt gắn dao.

Hiện Công an xã Dương Hòa đang lập hồ sơ, phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ việc, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo việc mang theo, tàng trữ, sử dụng hung khí để gây rối trật tự công cộng, hành hung, xâm hại tính mạng, sức khỏe người khác là hành vi đặc biệt nguy hiểm và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, cơ quan công an đề nghị các bậc phụ huynh tăng cường quản lý, giáo dục con em, không để thanh thiếu niên tụ tập về đêm, mang theo hung khí hoặc tham gia các hành vi gây rối, đánh nhau, truy đuổi trên đường. Lực lượng công an sẽ tiếp tục kiên quyết phát hiện, điều tra và xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm nhằm bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên cho người dân.