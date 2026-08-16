Cháy lớn tại quán bánh mì Vợ Anh ở Hải Phòng

Khoảng 18h25, do sự cố đứt dây dẫn gas, ngọn lửa bùng lên từ bếp gas đặt ở cửa quán bánh mì số 39 Điện Biên Phủ, phường Hồng Bàng. Quán rộng khoảng 60 m2, cao hai tầng, mới đưa vào hoạt động.

Lửa phun mạnh vào bên trong quán làm cháy nhiều đồ đạc. 5 nhân viên lập tức hô hoán và hướng dẫn 10 khách hàng đang ăn tháo chạy ra ngoài, theo một nhân viên của quán.

Do phía trong chứa nhiều bàn ghế, lửa nhanh chóng lan rộng và bao trùm toàn bộ quán.

Lửa bùng phát từ bếp nấu ăn ngoài cửa ra vào rồi lan rộng toàn cửa hàng. Ảnh: Lê Tân

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hải Phòng đã điều hai xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ khẩn đến hiện trường dập lửa, chống cháy lan.

Quán bánh mì nằm ở mặt đường trung tâm TP Hải Phòng, xung quanh có nhiều nhà dân, cửa hàng. Công an phường Hồng Bàng phải tạm thời chặn hai đầu đường để ngăn phương tiện qua lại.

Khoảng 30 phút kể từ khi lửa bùng lên, đám cháy được khống chế. Cảnh sát lên tầng 2 và kiểm tra ba hộ dân phía sau nhằm đảm bảo không còn ai mắc kẹt.

Công an TP Hải Phòng nhanh chóng dập tắt đám cháy. Ảnh: Lê Tân

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại sau vụ cháy.