‘Bóng ma’ gây ra hơn 20 vụ trộm tại các bệnh viện ở Đà Nẵng đã sa lưới

Ngày 24/4, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ bắt giữ Trần Duy Khoa (sinh năm 1979) – đối tượng chuyên đột nhập bệnh viện trộm cắp tài sản.

Qua công tác địa bàn, từ đầu tháng 4/2026, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ mất trộm tại các bệnh viện gây bức xúc dư luận. Vào cuộc xác minh, công an xác định nghi phạm số một là Trần Duy Khoa (trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Khoa là đối tượng sống lang thang, không nghề nghiệp và có nhiều tiền án về tội "Trộm cắp" và "Cướp tài sản". Khoa thường xuyên lảng vảng tại các khu vực điều trị với nhiều biểu hiện khả nghi.

Đối tượng Trần Duy Khoa cùng tang vật. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Sau thời gian theo dõi, ngày 23/4/2026, lực lượng phối hợp đã bắt quả tang Khoa khi đang mang tang vật đi tiêu thụ. Tại cơ quan điều tra, Khoa khai nhận do không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Lợi dụng thời điểm đêm khuya đến rạng sáng, đối tượng điều khiển xe máy đến các bệnh viện trên địa bàn Đà Nẵng và khu vực lân cận, quan sát sơ hở của bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế để ra tay trộm cắp tài sản, chủ yếu là điện thoại di động.

Theo thống kê ban đầu, chưa đầy một tháng (từ đầu tháng 4/2026 đến khi bị bắt), Trần Duy Khoa đã thực hiện trót lọt hơn 20 vụ trộm, tổng giá trị thiệt hại trên 100 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 1 xe máy, 9 điện thoại di động các loại cùng một số giấy tờ liên quan.

Vụ việc đang được Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng điều tra mở rộng và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.