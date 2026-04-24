Bắt nghi phạm đâm chết người tại quán bia sau 2 giờ gây án

Ngày 23/4, Công an tỉnh Lạng Sơn thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lương Cao Sơn (sinh năm 2000, trú thôn Điềm He 2, xã Điềm He, tỉnh Lạng Sơn) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Khoảng 23h ngày 15/4, Công an xã Điềm He nhận được tin báo về vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại quán bia Beer Mọ Tề. Theo đó, vào buổi tối cùng ngày, Lương Cao Sơn cùng nhóm bạn đến quán này uống bia. Cùng thời điểm, anh H.V.T. (sinh năm 2006, trú tại thôn Bản Làn, xã Điềm He) cũng có mặt tại đây. Đến khoảng 22h, anh T. sang bàn Sơn giao lưu.

Trong lúc nói chuyện, mâu thuẫn bùng phát, Sơn cho rằng mình không được tôn trọng nên rút con dao gấp mang theo đâm vào vùng ngực trái anh T.

Nạn nhân chạy ra ngoài và được đưa đi cấp cứu tại trạm y tế xã nhưng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Lương Cao Sơn tại cơ quan Công an. (Ảnh: Công an Lạng Sơn)

Sau khi gây án, Lương Cao Sơn rời khỏi hiện trường và bỏ trốn về nhà.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương truy bắt, không để nghi phạm tẩu thoát. Chỉ sau khoảng 2 giờ, lực lượng chức năng đã xác định, truy bắt và khống chế thành công Lương Cao Sơn khi người này đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Tại Quảng Trị cũng vừa xảy ra một vụ án mạng. Lãnh đạo UBND phường Đồng Sơn xác nhận, địa phương vừa xảy ra 1 người chết trong nhà và hiện cơ quan công an đang vào cuộc điều tra.

Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra tại nhà của bà T.T.T (SN 1966), ở số 346 Lý Thái Tổ (tổ dân phố 4, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị).

Vào khoảng 13h30 ngày 23/4, người dân nghe có tiếng cãi vã, xô xát, sau đó có 1 nam thanh niên chạy ra khỏi nhà của bà T.

Bà T. sau đó được phát hiện đang nằm trên ghế trong phòng khách với nhiều vết thương trên người. Bà T. được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện hữu nghị Việt Nam – CuBa Đồng Hới nhưng sau đó tử vong.

Ngay khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tra và xác minh ban đầu nghi phạm liên quan là Nguyễn Văn Dũng (SN 1992, trú tại tổ dân phố Ba Đa, phường Đồng Sơn, tỉnh Quảng Trị).