Bắt giữ đối tượng cướp tài sản trong đêm

Sáng 6-3, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lương Quốc Thuận (1995, trú TDP Mỹ Hòa, phường Phong Phú, TP Huế) để điều tra về hành vi “Cướp tài sản”, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ hành vi “Trộm cắp tài sản” của đối tượng.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Lương Quốc Thuận

Trước đó, vào lúc 1 giờ 10 phút ngày 1-3, Công an phường Hòa Cường tiếp nhận tin báo của chị V.T.N.P (1999, trú phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng) về việc bị một đối tượng lạ mặt đột nhập vào phòng trọ, dùng dao khống chế và cướp tài sản.

Theo trình báo của bị hại, khoảng 23 giờ 50 phút ngày 28-2, khi chị P. đang ngủ trong phòng trọ trên tầng 2 thì bất ngờ tỉnh giấc vì điện trong phòng bật sáng. Chưa kịp định thần, chị phát hiện một thanh niên lạ mặt đứng trong phòng, trên tay cầm dao đe dọa. Do bị khống chế và lo sợ bị tấn công nên chị P. không dám kêu cứu. Lợi dụng tình thế này, đối tượng nhanh chóng lấy đi một số tài sản gồm 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại di động, 1 ví tiền bên trong có hơn 3,3 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Nhận định đây là vụ việc có tính chất nguy hiểm, đối tượng gây án manh động và liều lĩnh khi sử dụng hung khí khống chế nạn nhân ngay trong phòng trọ, lãnh đạo Phòng CSHS đã chỉ đạo các tổ công tác khẩn trương phối hợp với Công an phường Hòa Cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức truy xét nóng đối tượng ngay trong đêm.

Qua rà soát các đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ và các đối tượng sưu tra trên địa bàn, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định nghi vấn đối với Lương Quốc Thuận (1995, thường trú TP Huế). Được biết, Thuận là đối tượng không có nơi cư trú ổn định và đang nằm trong diện quản lý nghiệp vụ của Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng để đấu tranh làm rõ.

Tại cơ quan Công an, ban đầu Thuận tỏ ra ngoan cố, quanh co chối tội. Tuy nhiên, trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình truy xét, đối tượng đã phải thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, khoảng 22 giờ 50 phút ngày 28-2, sau khi trộm được một xe mô tô hiệu Honda Air Blade mang biển số 47AS-010.74 tại phường Thanh Khê, Thuận tiếp tục sử dụng phương tiện này chạy quanh nhiều khu dân cư thuộc các phường Hải Châu, Hòa Cường và Thanh Khê để tìm sơ hở trộm cắp tài sản. Khi đến khu nhà trọ tại đường Nguyễn Tri Phương, phường Hòa Cường, Thuận phát hiện một phòng trọ tắt điện nhưng không khóa cửa nên nảy sinh ý định đột nhập. Khi vào phòng và bật điện, thấy chủ phòng tỉnh dậy định tri hô, Thuận lập tức rút dao Thái Lan mang theo khống chế nạn nhân rồi lấy tài sản tẩu thoát.

Cơ quan Công an đã thu giữ nhiều tang vật liên quan gồm 1 máy tính xách tay, 3 chiếc ĐTDĐ, số tiền 3,3 triệu đồng cùng chiếc xe mô tô Honda Air Blade biển số 47AS-010.74.

Hiện Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục thu thập tài liệu, chứng cứ để điều tra mở rộng vụ án, làm rõ các hành vi vi phạm khác của Lương Quốc Thuận nhằm xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.