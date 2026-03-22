Nhóm chuyên dàn cảnh cướp giật dây chuyền vàng sa lưới

Ngày 21/3, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Công an phường Trảng Dài phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ thành công nhóm 3 đối tượng chuyên dàn cảnh cướp giật tài sản giá trị lớn trên địa bàn.

Theo hồ sơ vụ việc, ngày 11/3, cơ quan công an tiếp nhận tin báo từ chị M.T.T.T (39 tuổi, tạm trú khu phố 4). Chị T. cho biết khi đang bán hàng tại tiệm tạp hóa, một đối tượng đã giả vờ vào mua hàng, lợi dụng lúc chị sơ hở để giật sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 5 chỉ, trị giá khoảng 50 triệu đồng) rồi nhanh chóng lên xe đồng bọn chờ sẵn để tẩu thoát.

Trước đó, một vụ cướp giật tương tự cũng xảy ra vào ngày 27/2 tại phường Trảng Dài. Nạn nhân là chị Đ.T.Q (47 tuổi, cư trú khu phố 2), bị hai đối tượng áp sát và giật mất sợi dây chuyền vàng 18K (8 chỉ, trị giá khoảng 80 triệu đồng) ngay khi đang đi trên đường.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Trảng Dài đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ triển khai truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, lực lượng chức năng đã xác định và bắt giữ 3 đối tượng gồm: Hồ Tuấn Anh (31 tuổi), Đào Văn Phúc (49 tuổi), cùng tạm trú phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) và Võ Nguyên Kiện (25 tuổi, ngụ TP. Cần Thơ).

3 đối tượng vừa bị công an bắt giữ. Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai.

Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng thừa nhận ngoài 2 vụ việc nêu trên, chúng còn thực hiện thêm nhiều vụ cướp giật khác tại các địa bàn lân cận bằng thủ đoạn tương tự.

Hiện vụ việc đang được mở rộng điều tra. Cơ quan công an thông báo ai là nạn nhân của nhóm đối tượng này cần sớm đến trình báo tại cơ quan công an gần nhất. Đồng thời, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân khi tham gia giao thông hoặc buôn bán tại nhà.