Livestream kêu gọi góp vốn mua đá thô để tìm đá quý, chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Ngày 24-4, tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Đôn (SN 1988, ngụ xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Với chiêu trò lừa đảo qua mạng, Hoàng Văn Đôn đã chiếm đoạt hàng tỉ đồng

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình đấu tranh, triệt xóa ổ nhóm "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng bằng thủ đoạn đổ thạch" bắt giữ Hoàng Văn Tuyên (SN 1997) và Nông Đình Triệu (SN 1998, cùng ngụ tại xã Mường Lai, tỉnh Lào Cai).

Hành vi của các đối tượng là lợi dụng mạng xã hội để livestream kêu gọi đầu tư góp vốn, mua đá thô để tìm đá quý, hay còn gọi là "đổ thạch", với lời hứa hẹn là khi đập đá thô ra sẽ thu được đá quý chất lượng tốt, giá trị cao.

Thực tế khi đập các viên đá do các đối tượng đưa ra sẽ không có đá quý hoặc chỉ được cài các viên đá giá trị thấp, trọng lượng nhỏ. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hàng tỉ đồng.

Khi phát hiện đồng bọn bị bắt, truy cứu trách nhiệm hình sự, Hoàng Văn Đôn đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau 7 tháng lẩn trốn, đến ngày 17-4, Hoàng Văn Đôn đã tự nguyện viết đơn đầu thú về toàn bộ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cùng đồng bọn vào thời điểm tháng 9-2025.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Hoàng Văn Đôn theo quy định của pháp luật.