Bí mật trong chuồng gà khiến gã trai 20 tuổi lĩnh án 16 năm tù

Ngày 23/10, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Nguyễn Đình Chí Bảo (SN 2006), Trần Văn Cường (SN 1998), cùng trú xã Quỳnh Phú và Lê Nam Khánh (SN 2007), trú xã Quỳnh Lưu, về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đáng chú ý, cả 3 bị cáo đều từng vướng vòng lao lý. Bảo và Khánh từng bị kết án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Trong khi đó, Cường đang chấp hành bản án 3 năm tù cho hưởng án treo về tội giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3/2026, trong một lần đến xã Tam Hợp chơi nhà người quen, Bảo và Khánh gặp người đàn ông tên Dương, chưa rõ nhân thân, lai lịch. Biết người này có ma túy, cả hai kết bạn qua mạng xã hội để liên lạc mua hàng.

Ngày 3/4/2026, Bảo và Khánh đặt mua 3 gói ma túy với giá 19,5 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Dương hẹn chiều hôm sau gửi ma túy trong thùng xốp đựng hoa quả theo xe khách. Bảo sau đó nhận được số ma túy như thỏa thuận.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Có hàng, Bảo chia nhỏ ma túy thành nhiều gói để bán dần. Một phần được cất giấu trong chuồng gà, số còn lại được Bảo đưa cho Cường nhờ bán hộ với giá 1 triệu đồng/gói. Tiền công sẽ được tính tùy theo số lượng tiêu thụ. Cường sau đó bán 3 viên ma túy hồng phiến cho một nam thanh niên với giá 500.000 đồng.

Ngày 8/4/2026, Bảo bị công an phát hiện, bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Biết đồng phạm bị bắt, Cường hoảng sợ, đem toàn bộ số ma túy cất giấu trong nhà ném xuống sông nhằm phi tang. Khánh tìm cách cắt đứt liên lạc, bán điện thoại rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Bốn ngày sau, Cường đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Đến ngày 19/8/2026, Khánh bị bắt giữ.

Quá trình điều tra xác định, Bảo và Khánh phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán 379 viên ma túy hồng phiến.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, khai nhận việc mua bán ma túy xuất phát từ lòng tham và nhu cầu sử dụng ma túy của bản thân.

Sau khi xem xét vai trò và mức độ phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Chí Bảo và Lê Nam Khánh mỗi người 16 năm tù. Trần Văn Cường bị tuyên phạt 3 năm 6 tháng tù. Tổng hợp với bản án 3 năm tù cho hưởng án treo trước đó, Cường phải chấp hành hình phạt chung là 6 năm 6 tháng tù.