Công an triệt phá đường dây ma túy "khủng" tại Đà Lạt

Ngày 23-5, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Lâm Đồng đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trương Ngọc Hòa (35 tuổi, quê Ninh Bình), Trịnh Thành Trung (34 tuổi, quê Cần Thơ), Nguyễn Đức Thiện (21 tuổi, quê Lâm Đồng), Lê Nhật Huy (31 tuổi) và Trịnh Đức Phong (22 tuổi) trong đường dây mua bán ma túy ở Đà Lạt.

Trương Ngọc Hòa (bên trái), Trịnh Thành Trung (bên phải). Ảnh Công an cung cấp.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, cuối tháng 1-2026, Tuấn bị khởi tố tội danh mua bán, tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy. Từ bị can này, Công an tỉnh Lâm Đồng kiên trì điều tra, xác định các thành viên trong đường dây ma tuý.

Sáng 19-5, công an đột kích một phòng trọ không số trên đường Cao Thắng (phường Lang Biang – Đà Lạt) bắt giữ Thiện (SN 2005, quê Lâm Hà).

Nam thanh niên này thừa nhận đã bán ma túy cho Tuấn cùng các địa điểm cất giấu ma túy.

Một lúc sau, Công an phường Lang Biang – Đà Lạt đột kích một căn nhà trên đường Cao Thắng, bắt quả tang Huy và Phong đang mua bán và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Một mũi trinh sát khác cũng nhanh chóng tiến hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Hòa và Trung khi đang lẩn trốn ở phường Cam Ly - Đà Lạt. Trong đó, Hòa được xác định là người cầm đầu đường dây ma túy này.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của 5 người này, cơ quan điều tra thu giữ khoảng 1 kg ma túy dạng ketamine, 20 viên ma túy tổng hợp, 37 gói ma túy "nước vui" (một dạng ma túy mới pha trộn vô cùng độc hại, nhắm trực tiếp vào giới trẻ) cùng các tang vật liên quan.