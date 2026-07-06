Tử hình đối tượng cầm đầu đường dây vận chuyển gần 45kg ma túy

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Cường (SN 1997, quê An Giang) mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Các bị cáo Nguyễn Đình Trúc Phương bị phạt tù chung thân; Bùi Thúy Vy 20 năm tù, tổng hợp với bản án trước buộc chấp hành 22 năm tù; Nguyễn Minh Lộc 20 năm tù, tổng hợp hình phạt thành 21 năm tù; Lê Thanh Tâm 20 năm tù. Bị cáo Phạm Văn Học bị tuyên 20 năm tù về hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp với bản án trước phải chấp hành 26 năm tù.

Các bị cáo đang nghe HĐXX tuyên án.

Theo cáo trạng, ngày 30/9/2023, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất phát hiện hai kiện hàng chuẩn bị xuất sang Australia cất giấu gần 1,75kg heroin và gần 2kg methamphetamine. Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thanh Cường là người gửi hàng theo chỉ đạo của đối tượng tên Tuấn (chưa rõ lai lịch).

Mở rộng điều tra từ ngày 18 đến 20/10/2023, lực lượng Công an triệt phá nhiều mắt xích của đường dây. Bùi Thúy Vy bị bắt quả tang khi cất giữ gần 300g methamphetamine để bán lại cho Phạm Văn Học và Nguyễn Minh Lộc. Khám xét nơi ở của Vy, cơ quan chức năng còn thu giữ một khẩu súng K54 cùng 8 viên đạn. Nguyễn Quốc Việt khai nhận là chủ sở hữu khẩu súng nên hành vi liên quan được tách riêng xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm, Nguyễn Đình Trúc Phương bị bắt khi đang nhận gần 2kg methamphetamine và gần 100g ketamine để giao theo chỉ đạo của đối tượng tên “Bé Điệu”. Một tài xế xe công nghệ sau khi nghi ngờ kiện hàng được thuê vận chuyển đã chủ động giao nộp cho Công an, qua kiểm tra phát hiện bên trong chứa hơn 600g ma túy.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh Cường tại huyện Đức Hòa (Long An), lực lượng chức năng thu giữ hơn 37kg ma túy các loại, gồm heroin, methamphetamine, ketamine, MDMA và nhiều hỗn hợp ma túy khác.

Kết quả điều tra xác định Cường phải chịu trách nhiệm đối với gần 45kg ma túy. Các bị cáo còn lại chịu trách nhiệm hình sự theo khối lượng ma túy đã mua bán, tàng trữ hoặc cất giữ. Đối với các đối tượng liên quan đang bỏ trốn hoặc chưa xác định được nhân thân, cơ quan điều tra tiếp tục truy xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.