Bắt hai tên cướp chỉ nhằm vào phụ nữ đi một mình

Trước đó, Công an phường Nam Sơn (thành phố Bắc Ninh) nhận được trình báo của chị N.T.Ph. (SN 1990, trú tại xã Dân Hòa, Hà Nội) về việc bị 2 nam thanh niên điều khiển xe mô tô cướp giật chiếc vòng đang đeo ở cổ.

Quá trình điều tra, công an Bắc Ninh đã triệu tập 2 đối tượng là Hoàng Văn Chiến (SN 1992) và Nguyễn Văn Hiệp (SN 1991), cùng trú tại phường Đào Viên, Bắc Ninh lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Chiến và Hiệp đã khai nhận hành vi "Cướp giật tài sản" của mình.

Theo đó, do không có công việc, không có tiền tiêu sài cá nhân nên Hoàng Văn Chiến cùng với Nguyễn Văn Hiệp nảy sinh ý định đi cướp.

Chiến và Hiệp cùng nhau bàn bạc đi cướp giật tài sản, nhắm vào những phụ nữ đi xe mô tô trên những đoạn đường vắng người qua lại.

Hai đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an thành phố Bắc Ninh.

Khoảng 7 giờ 30 phút ngày 25/9, Chiến và Hiệp phát hiện thấy chị Ph. đang điều khiển xe máy một mình nên áp sát, giật chiếc vòng vàng đang đeo ở cổ chị này rồi bỏ chạy.

Mở rộng điều tra, Chiến và Hiệp khai nhận đã gây ra một số vụ cướp trước đó. Cụ thể, ngày 21/9, hai đối tượng cướp 1 dây chuyền vàng của người phụ nữ tên N. tại khu vực phường Nam Sơn (thành phố Bắc Ninh).

Đến chiều tối 23/9, Chiến và Hiệp lại cướp của chị N.T.Y. (SN 1988, trú tại phường Nam Sơn, thành phố Bắc Ninh) 1 dây chuyền vàng.

Số tài sản cướp được, hai đối tượng đem bán và chia nhau tiền để tiêu sài.

Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an thành phố Bắc Ninh đã khởi tố, bắt tạm giam Chiến và Hiệp về hành vi "Cướp giật tài sản". Đây là hai đối tượng đã có tiền án, tiền sự về hành vi này.