Những chiêu lừa khi mua bán xe máy qua Facebook, Zalo người dân cần biết

Mua bán xe máy qua Facebook, Zalo ngày càng phổ biến nhờ sự tiện lợi, dễ tìm kiếm và trao đổi thông tin. Tuy nhiên, hình thức giao dịch này cũng tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, khiến người mua mất tiền đặt cọc, mua phải phương tiện không rõ nguồn gốc hoặc gặp rắc rối liên quan đến giấy tờ pháp lý.

Theo khuyến cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh, người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán ô tô, xe máy qua mạng xã hội, đặc biệt với những tài khoản rao bán phương tiện có giá thấp bất thường so với mặt bằng chung.

Một trong những thủ đoạn thường gặp là các đối tượng đăng tải hình ảnh xe đẹp, giới thiệu xe mới hoặc xe đã qua sử dụng với giá hấp dẫn để thu hút người mua. Khi có người liên hệ, đối tượng có thể đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, phí vận chuyển hoặc các khoản phí khác trước khi giao xe. Sau khi nhận được tiền, những người này chặn liên lạc, xóa tài khoản hoặc biến mất.

Bên cạnh nguy cơ bị chiếm đoạt tiền, người mua còn có thể đối mặt với rủi ro mua phải xe không rõ nguồn gốc, giấy tờ giả hoặc phương tiện đang có tranh chấp. Nếu không kiểm tra kỹ thông tin và thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định, người mua có thể gặp khó khăn khi đăng ký sang tên, đồng thời phát sinh những vướng mắc pháp lý không mong muốn.

Mua bán xe máy qua Facebook, Zalo tiềm ẩn nguy cơ lừa đảo, từ chiếm đoạt tiền đặt cọc đến mua phải phương tiện không rõ nguồn gốc. (Ảnh Phòng CSGT Bắc Ninh)

Để hạn chế rủi ro, Phòng Cảnh sát giao thông Bắc Ninh khuyến cáo người dân không vội vàng chuyển tiền đặt cọc khi chưa xác minh rõ thông tin người bán và phương tiện. Người mua nên trực tiếp xem xe, kiểm tra giấy đăng ký, đối chiếu số khung, số máy và xác minh thông tin chủ sở hữu trước khi quyết định giao dịch.

Đặc biệt, cần thận trọng với những lời chào bán xe giá rẻ bất thường, lời quảng cáo hấp dẫn hoặc cam kết giao xe nhanh nhưng yêu cầu chuyển tiền trước. Người dân chỉ nên giao dịch với người có quyền bán xe hợp pháp, đồng thời thực hiện đầy đủ thủ tục thu hồi đăng ký, biển số và sang tên theo quy định.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn lừa đảo, người dân cần lưu giữ thông tin tài khoản, nội dung trao đổi, chứng từ chuyển tiền và các tài liệu liên quan để phục vụ việc xác minh, trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.

Cơ quan chức năng khuyến cáo, sự cẩn trọng khi kiểm tra thông tin và thực hiện giao dịch là yếu tố quan trọng giúp người dân hạn chế nguy cơ mất tiền, mua phải xe không rõ nguồn gốc khi mua bán phương tiện qua mạng xã hội.