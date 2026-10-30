Chủ tọa đặt câu hỏi khiến mẹ siêu lừa Mr Pips lúng túng, bị hại đồng loạt vỗ tay

Rút tiền khỏi ngân hàng vì hoang mang

Ngày 30/10, ngày làm việc thứ 5 liên tiếp, HĐXX đã hỏi bà Lê Thị Liễu (mẹ của Mr Pips) để làm rõ hành vi “tẩu tán” tài sản sau khi con trai bị bắt. Cũng như chồng là ông Thắng, bà Liễu rút nhiều tiền để gửi người thân, tránh bị cơ quan chức năng thu giữ.

Trả lời câu hỏi, bà Liễu cho hay trước khi Nam bị bắt, bà hoàn toàn không biết con trai làm công việc gì, cũng không biết nguồn gốc số tiền Nam chuyển cho bố mẹ giữ.

Theo bà Liễu, khi vụ án chưa khởi tố, bà nhận từ chồng 90 tỷ đồng, nguồn tiền này lấy từ các bất động sản đã bán. Trước đó, các bất động sản này cũng được mua bằng tiền phạm tội của Nam.

Toàn cảnh phiên tòa.

“Vì sao sau khi biết con trai bị bắt, bà lại rút tiền khỏi tài khoản ngân hàng, mua USD rồi mang đi gửi ở nhiều nơi?”, Chủ tọa hỏi. Bà Liễu cho rằng, do quá bất ngờ trước việc con trai vướng vòng lao lý, cộng với sự thiếu hiểu biết về pháp luật, bà rơi vào trạng thái hoang mang, rối trí… Đây là lý do khiến bà rút tiền khỏi ngân hàng để bảo toàn tài sản của vợ chồng và con trai.

Bà Liễu trình bày sau khi rút tiền, nhận thấy số tiền mặt quá lớn. Trong khi gia đình chỉ có hai vợ chồng việc cất giữ một lượng tiền lớn tại nhà khiến bà lo ngại không bảo đảm an toàn. Do đó, bà chuyển đổi một phần tiền sang USD, mang đi gửi nhiều nơi.

Bà Liễu thừa nhận, sau khi được cơ quan điều tra giải thích, bị cáo mới nhận thức được việc rút tiền, chuyển đổi sang ngoại tệ rồi mang đi cất giữ đã gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Đối với hành vi “rửa tiền” bị truy tố, bà Liễu nói băn khoăn nhưng cũng thừa nhận có thể mình đã sai.

Ngoài trình bày hành vi của mình, bà Liễu xin phép Tòa được chia sẻ thêm một số vấn đề liên quan các bị cáo. Theo bà, những ngày tham dự phiên tòa đã chứng kiến nhiều bị cáo còn rất trẻ phải đứng trước bục khai báo, bản thân cảm thấy vô cùng đau xót. Hầu hết các bị cáo đã nhận ra lỗi lầm, bày tỏ sự ăn năn, hối hận về hành vi phạm tội. Bà mong Tòa “nương tay” với các bị cáo.

Về trách nhiệm khắc phục hậu quả, bà Liễu nhắc lại lời khai trước đó của Phó Đức Nam về việc tự nguyện sử dụng toàn bộ tài sản, bất kể có nguồn gốc từ hành vi phạm tội hay hoạt động kinh doanh hợp pháp, để bồi thường cho các bị hại.

Một người không bình thường có lừa được 1.000 người?

Ngoài ra, bà Liễu còn xin Tòa cho thời gian trình bày về tình trạng sức khỏe của con trai. Bà cho biết, năm 2013, Nam được phát hiện, chẩn đoán mắc bệnh rối loạn lưỡng cực và điều trị tại Singapore. Sau đó, vợ chồng bà đưa Nam về Việt Nam thăm khám tại nhiều bệnh viện chuyên khoa tâm thần.

“Các bác sĩ đều chẩn đoán con trai mắc chứng rối loạn lưỡng cực”, bà Liễu cho rằng suốt 13 năm qua, tình trạng sức khỏe của Nam liên tục biến đổi, có những giai đoạn trầm và hưng phấn khác nhau. Gia đình đã hơn 10 lần gửi đơn đề nghị giám định pháp y tâm thần cho Nam tới cơ quan tố tụng nhưng không được thực hiện.

Chủ tọa Trần Nam Hà sau đó hỏi mục đích giám định tâm thần làm gì? Bà Liễu trả lời, với tư cách là một bác sĩ, bà nhận thấy khả năng nhận thức của con trai có những biểu hiện bất thường cần được đánh giá đầy đủ.

Bà tự nêu dẫn chứng là bị cáo Nguyễn Thanh Tâm (người yêu của Nam); Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) là những người tiếp xúc nhiều với Nam nên hiểu hơn ai hết. Khi ở giai đoạn trầm, Nam có thể chỉ nằm một chỗ, không muốn làm gì và không còn thiết tha với cuộc sống; ngược lại, khi ở giai đoạn hưng phấn, Nam có thể cùng nhân viên quay video TikTok đến 1 - 2h sáng.

Chủ tọa đặt vấn đề, một người không bình thường có làm được những việc như bị cáo Phó Đức Nam đã làm đối với gần 1.000 bị hại ở đây không? Trả lời chủ tọa, bà Liễu nói Nam còn trẻ, nông nổi và có thể đã bị "đồng tiền làm mờ mắt".

Đáp lại lời của bà Liễu, Chủ tọa nói “HĐXX hiểu tâm tư của bà, nhưng một người, tự nhiên có nhiều tiền như thế, khả năng cũng mắc những hành vi bất thường thật”. Phía dưới hội trường, nhiều bị hại đồng loạt vỗ tay.

Phó Đức Nam tại tòa.

Sau khi cho bà Liễu về chỗ ngồi, HĐXX tiếp tục gọi ông Phó Đức Thắng lên bục khai báo làm rõ các tài sản. Ông Thắng cho biết hiện đang đứng tên 4 bất động sản cho con trai.

Ngoài ra, vợ chồng ông còn có 9 bất động sản bị phong tỏa. Với 9 bất động sản này ông khẳng định nó thuộc sở hữu của vợ chồng ông, không phải tài sản của Nam.

Bên cạnh bất động sản đã liệt kê, ông Thang cho hay có 4 tài khoản ngân hàng bị phong tỏa với tổng số tiền khoảng 6 tỷ đồng; trong khi bà Liễu cũng đứng lên nói có 34 lượng vàng bị phong tỏa do vợ chồng bà tích góp trong nhiều năm. Bà còn có 3 tài khoản ngân hàng đang bị phong tỏa, với tổng số dư hơn 3 tỷ đồng.

“Nếu tổng số tài sản bị thu giữ của Phó Đức Nam không đủ để khắc phục hậu quả vụ án, vợ chồng bà Liễu có sẵn sàng sử dụng tài sản riêng của mình để bồi thường thay con trai hay không”, Chủ tọa đặt hỏi. Bà Liễu xin cho phép cùng chồng bàn bạc trước khi đưa ra quyết định.