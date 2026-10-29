Vừa đi cai nghiện về, cô gái tiếp tục mua ma túy để sử dụng

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hà Nội phối hợp Công an xã Tam Hưng phát hiện vụ mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ tổng cộng nhiều loại ma túy cùng tiền mặt và thiết bị liên quan.

Trước đó, sáng 13/10, tại thôn Dư Dụ, xã Tam Hưng, Công an xã Tam Hưng tiến hành xét nghiệm nhanh đối với Đỗ Anh Thư (sinh năm 1999, hiện ở xã Đại Thanh, Hà Nội). Kết quả cho thấy Thư dương tính với ma túy loại Methamphetamine (MET).

Đối tượng Đỗ Anh Thư tại nơi ở. Ảnh: Công an TP Hà Nội

Làm việc với cơ quan Công an, Thư khai vừa đi cai nghiện về, sau đó mua ma túy từ Vũ Xuân Chung (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại phường Tây Tựu, hiện ở xã Đại Thanh, Hà Nội) để sử dụng và bán lẻ kiếm lời.

Khám xét nơi ở của Thư, lực lượng chức năng thu giữ 485,632 gam Methamphetamine, 3,239 gam heroin, một cân điện tử và điện thoại di động được xác định phục vụ giao dịch ma túy.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Chung, lực lượng chức năng thu giữ 58,738 gam Methamphetamine, 17,834 gam Ketamine, 6,579 gam ma túy dạng viên nén, 80 triệu đồng cùng các thiết bị điện tử. Kết quả xét nghiệm cho thấy Chung dương tính với ma túy loại MET và MDMA.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tạm giữ hình sự Đỗ Anh Thư và Vũ Xuân Chung để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy theo Điều 251 Bộ luật Hình sự.