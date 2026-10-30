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Sáng 30/10: Lời khai của Huỳnh Minh Duy - kẻ máu lạnh vung dao chém vợ tử vong tại chỗ ở Đồng Nai

Sự kiện: Tin pháp luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ Huỳnh Minh Duy (sinh năm 1987, trú tại ấp Bàu Hàm, xã Bàu Hàm, thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi "giết người".

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Lời khai của Huỳnh Minh Duy - kẻ máu lạnh vung dao chém vợ tử vong tại chỗ ở Đồng Nai.

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Theo SKĐS ([Tên nguồn])

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/sang-30-10-loi-khai-cua-huynh-minh-duy-ke-mau-lan...

-30/10/2026 07:01 AM (GMT+7)
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