Sáng 30/10: Lời khai của Huỳnh Minh Duy - kẻ máu lạnh vung dao chém vợ tử vong tại chỗ ở Đồng Nai
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đang tạm giữ Huỳnh Minh Duy (sinh năm 1987, trú tại ấp Bàu Hàm, xã Bàu Hàm, thành phố Đồng Nai) để điều tra về hành vi "giết người".
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Lời khai của Huỳnh Minh Duy - kẻ máu lạnh vung dao chém vợ tử vong tại chỗ ở Đồng Nai.
Công an xã Khánh Bình, tỉnh An Giang thông báo đang hoàn tất hồ sơ vụ việc để xử lý N.V.K (sinh năm 2006, trú tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang) về...
Theo SKĐS ([Tên nguồn])