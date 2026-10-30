Mang hung khí đi giải quyết mâu thuẫn, 20 đối tượng bị khởi tố

Ngày 30/10, Công an TP.Đồng Nai thông tin, do xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa nhóm của Nguyễn Thanh P. (ngụ khu vực Xóm Chùa, ấp Phú Hiệp, xã Định Quán) và nhóm của Nguyễn Thanh T. (SN 2006, ngụ xã Phú Vinh) đã hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn.

Các đối tượng tại cơ quan công an (ảnh:CACC)

Rạng sáng 12/10 nhóm do Nguyễn Thanh T. cầm đầu đi trên 9 xe mô tô mang theo các hung khí như dao, mã tấu, tuýp sắt, cây chĩa, ... đến xóm Chùa thuộc ấp Phú Hiệp, xã Định Quán đuổi đánh nhóm do Nguyễn Thanh P., khiến 2 người bị thương tích.

Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Định Quán đã nhanh chóng phối hợp cùng Trung tâm điều hành tác chiến, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố và Công an các xã Phú Vinh, Phú Hòa, Thanh Sơn triển khai lực lượng khoanh vùng, rà soát.

Chỉ sau thời gian ngắn truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ các đối tượng cộm cán, thu giữ toàn bộ phương tiện và hung khí gây án.

Hiện Cơ quan Công an đang tiếp tục truy tìm, xác minh làm rõ các đối tượng còn lại đang bỏ trốn để xử lý nghiêm minh trước pháp luật.