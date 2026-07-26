“Trùm” ma túy đang ở nước ngoài tiếp tục lĩnh án chung thân

Tòa án nhân dân TP Hà Nội vừa đưa ra xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Kim Khanh (SN 1970, trú phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) về các tội “Mua bán trái phép chất ma tuý” và “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”.

Cùng vụ án, Phạm Thị Thu (SN 1980, ở phường Tây Hồ, Hà Nội) bị truy tố về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1977, ở phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội) bị xét xử về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý” và Trần Đức Hiền (tức Hiền “ve”, SN 1979, trú ở Đống Đa, Hà Nội) bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý.

Đồng bọn của "trùm" ma túy đang ở nước ngoài bị đưa ra xét xử.

Đáng chú ý là trước vụ án này, bị cáo Hiền “ve” từng nhiều lần ngồi tù với các tội danh “Trộm cắp tài sản”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. “Trùm” ma túy Trần Đức Hiền hiện đang bỏ trốn, bị truy nã và bị xét xử vắng mặt.

Diễn biến phiên tòa cho thấy, sau khi ra tù ở lần phạm tội gần đây nhất, vào khoảng tháng 3-2025, Hiền “ve” sinh sống tại Thái Lan và sử dụng tài khoản Zalo “Vùng trời bình yên” để liên lạc với các đối tượng tội phạm trong nước. Thời điểm đó, Phạm Thị Thu giới thiệu để Phạm Kimh Khanh mua ma túy của Hiền “ve” về bán trong nước kiếm lời.

Và chỉ trong tháng 3-2025, Khanh 2 lần liên lạc với Hiền “ve” để mua 1 kilogram ma túy “đá” và Heroin. Trong những lần mưa bán hàng cấm này, Hiền cho người mang ma túy đến giao cho Khanh. Nhận được 1 thùng cattong bên trong có 3 bánh Heroin, Khanh gọi Tuấn qua “thử hàng”.

Sau khi thử, Tuấn khẳng định, hàng kém chất lượng và “không phê”. Khanh phản ánh với Thu về chất lượng ma túy kém, không bán được cho khách và sau đó cả hai gọi điện cho Hiền “ve” nói sẽ trả lại hàng.

Khi đó “ông trùm” Trần Đức Hiền hứa sẽ chuyển lại cho Khanh 1 bánh Heroin chất lượng tốt hơn. 3 bánh Heroin kém chất lượng nói trên được các bị cáo đóng gói, chuyển xe khách về Nghệ An theo hướng dẫn của Hiền.

Phát hiện đường dây ma túy kể trên, cơ quan công an khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đức Hiền về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Quá trình thi hành lệnh bắt đối với “ông trùm”, cơ quan công an xác định, Hiền “ve” đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú nên đã ra quyết định truy nã.

Xác minh tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh, Công an Hà Nội xác định, hộ chiếu mang tên Trần Đức Hiền đã làm thủ tục xuất cảnh tại xửa khẩu Sân bay Quốc tế Nội Bài từ tháng 6-2024 và đến nay chưa có thông tin nhập cảnh.

Cơ quan điều tra đã làm thủ tục chỉ định người bào chữa cho Trần Đức Hiền theo quy định và cũng đã niêm yết công khai Quyết định khởi tố bị can và các tài liệu liên quan tại UBND phường nơi “trùm” ma túy sinh sống theo đúng quy định.

Cáo trạng xác định, Phạm Kim Khanh, Phạm Thị Thu và Nguyễn Trọng Tuấn đã vận chuyển trái phép 9555,01 gram Heroin; Thu đã tàng trữ trái phép 3,260 gram ma túy Methaphetamine với mục đích để sử dụng. Ngoài ra, Khanh còn có hành vi cất giấu 241,930 gram ma túy Heroin và 841,261 gram ma túy Methaphetamine để bán kiếm lời.

Riêng Trần Đức Hiền bị xác định đã mua bán trái phép 1.196,94 gram ma túy Heroin và 793,301 gram ma túy Methaphetamine.

Đưa vụ án ra xét xử, Tòa án nhân dân TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt Phạm Kim Khanh mức án tù chung thân và 20 năm tù về 2 tội danh bị truy tố. Tổng hợp hình phạt, bị cáo này phải chấp hành là tù chung thân.

Liên quan, Phạm Thị Thu bị tuyên phạt 24 năm tù về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” và “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”. Bị cáo Nguyễn Trọng Tuấn bị áp dụng 20 năm về tội “Vận chuyển trái phép chất ma tuý”, tổng hợp với 10 năm tù đang phải chấp hành, bị cáo này phải thi hành mức án chung là 30 năm tù.

“Trùm” ma túy Trần Đức Hiền bị tuyên phạt tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.