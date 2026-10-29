Nữ cẩu tặc và đồng phạm dùng súng bắn điện 'săn' chó, mèo ở Hưng Yên

Ngày 28/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh này tạm giữ Hà Thị Hằng (SN 1987), Nguyễn Văn Mạnh (SN 1992, cùng trú tại phường Thái Bình) và Nguyễn Văn Ngọc (SN 1967, trú tại xã Bắc Thái Ninh) để điều tra, làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, từ thông tin người dân phản ánh trên mạng xã hội về việc mất trộm chó tại xã Vũ Quý, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ Hằng và Mạnh liên quan vụ việc.

Mở rộng điều tra, công an xác định hai người này cùng Nguyễn Văn Ngọc liên quan 3 vụ trộm chó khác tại các xã Thư Vũ, Bình Định và Hồng Vũ.

Các đối tượng thường hoạt động vào đêm khuya hoặc rạng sáng, đi xe máy qua các tuyến đường, khu dân cư để tìm bắt vật nuôi. Khi phát hiện chó, chúng sử dụng súng bắn điện để bắt rồi mang đi tiêu thụ.

Hà Thị Hằng, Nguyễn Văn Ngọc và Nguyễn Văn Mạnh (từ trái sang phải) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Hưng Yên)

Cũng tại Hưng Yên, tối 19/9, Đàm Văn Kha (SN 1991), Nguyễn Bá Đức (SN 1990), Nguyễn Bá Bình (SN 1990) và Đỗ Bá Dũng (SN 1989, cùng trú tại xã A Sào) bị cáo buộc chuẩn bị công cụ, phương tiện để trộm chó, mèo tại các xã Tiên Lữ và Ngự Thiên.

Trong quá trình thực hiện hành vi, nhóm này dùng hung khí tấn công khiến một người dân bị thương rồi bỏ trốn.

Sau quá trình truy xét, ngày 2/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án, khởi tố bị can với cả 4 người về tội Cướp tài sản, theo điểm d khoản 2 Điều 168 Bộ luật Hình sự.

Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp chó, mèo, vật nuôi không chỉ gây thiệt hại tài sản, bức xúc trong Nhân dân mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi một số kẻ sử dụng hung khí, tấn công người phát hiện hoặc ngăn cản.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chủ động quản lý vật nuôi, không thả rông tại đường giao thông hoặc nơi công cộng, nhất là vào ban đêm; đồng thời gia cố cổng, hàng rào và lắp camera giám sát tại những vị trí phù hợp.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên ghi nhớ đặc điểm đối tượng, phương tiện, biển kiểm soát và nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an. Người dân không nên tự truy đuổi, vây bắt hoặc đối đầu với người nghi trộm cắp, đặc biệt khi họ có thể mang theo hung khí, súng bắn điện hay công cụ nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và những người xung quanh.