Bắt giữ thanh niên chém người, tấn công người thi hành công vụ

Ngày 22-10, Công an xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị này đã bắt giữ Rcom Toai (28 tuổi, ngụ xã Phú Túc) để điều tra về các hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ.

Công an xã Phú Túc bắt giữ Rcom Toai do có hành vi cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ. Ảnh: CA

Theo Công an xã Phú Túc, tối 20-10, Rcom Toai dùng dao tự chế chém ông PN (43 tuổi, ngụ xã Phú Túc) bị thương, phải may 13 mũi ở bàn tay.

Tổ công tác Công an xã Phú Túc đến xác minh, giải quyết vụ việc thì Rcom Toai đóng cửa, cố thủ trong nhà.

Trong khi lực lượng chức năng đang làm việc, Rcom Toai ở trong nhà bất ngờ lao ra, dùng dao chém vào đầu, hông ông Đặng Quang Hùng (41 tuổi), thành viên tổ an ninh trật tự, rồi cầm theo hung khí bỏ trốn.

Đến 15 giờ 50 ngày 21-10, lực lượng công an bao vây, khống chế, bắt giữ Rcom Toai khi đang lẩn trốn tại khu vực rẫy của người dân.

Rcom Toai bị khống chế, bắt giữ khi đang trốn trong rẫy của người dân.

Lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai thăm, động viên ông Đặng Quang Hùng bị thương tích.

Đại tá Ngô Cự Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, đã biểu dương, ghi nhận tinh thần kiên quyết, mưu trí, dũng cảm của Công an xã Phú Túc cùng các lực lượng phối hợp; đồng thời thăm hỏi ông Đặng Quang Hùng bị thương khi thực hiện nhiệm vụ.