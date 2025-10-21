Tài xế ngáo đá chạy xe tải lạng lách, cầm dao tấn công CSGT

Sáng 21-10, tổ tuần tra kiểm soát Trạm CSGT Trảng Bàng (Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh) đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường thuộc xã Long Thuận (tỉnh Tây Ninh) thì nhận tin báo từ Công an xã Long Thuận và người dân về việc có một người đàn ông điều khiển xe tải 49H-023.21 đang chạy trên Tỉnh lộ 786B khu vực xã Long Thuận về hướng TP.HCM với tốc độ cao, lạng lách.

Tài xế xe tải có biểu hiện “ngáo đá”, gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Tài xế ngáo đá xuống xe tấn công lực lượng CSGT. Ảnh cắt từ clip.

Ngay lập tức, tổ công tác phối hợp với Công an xã Long Thuận truy đuổi, ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, người tài xế không chấp hành mà bỏ chạy về hướng Khu công nghiệp TMTC (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

Nhận thấy tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng nhanh chóng huy động một xe tải lớn gần đó để chèn ép, chặn đầu phương tiện.

Khi bị chặn lại, tài xế cầm dao cố thủ trong cabin, có hành vi chống trả, dù lực lượng Công an xã Long Thuận và Bến Cầu thuyết phục nhiều lần.

Sau quá trình kiên trì, tổ công tác đã khống chế thành công, bảo đảm an toàn cho người dân và cán bộ tham gia.

Tài xế ngáo đá bị công an bắt giữ. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, người đàn ông vẫn trong trạng thái kích động, chưa khai rõ nhân thân. Lực lượng chức năng phát hiện trên người có thẻ bảo hiểm mang tên Nguyễn Thanh T (40 tuổi, ngụ xã Bình Mỹ, TP.HCM).

Người này khai từng bị nhiễm HIV. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy đối tượng dương tính với ma túy đá, không phát hiện nhiễm HIV.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Long Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.