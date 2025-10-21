Tạm giữ hình sự đối tượng hất Cảnh sát giao thông lên nắp capo xe rồi bỏ chạy

Lê Thành Công

Trước đó, khoảng 17 giờ 35 chiều 20/10, tại một ngã tư trên địa bàn phường Trường Vinh xảy ra ùn tắc giao thông. Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An được phân công thi hành nhiệm vụ điều tiết giao thông, ra hiệu lệnh cho các phương tiện di chuyển vào hướng đường khác. Vào thời điểm trên, Lê Thành Công điều khiển xe ôtô mang BS: 37A-644.42 rẽ vào hướng đường Nguyễn Duy Trinh, cung đường này có lượng phương tiện lưu thông lớn, đang xảy ra ùn tắc.

Xe ôtô Công điều khiển khi thực hiện hành vi

Mặc dù đã nhận được hiệu lệnh yêu cầu nhưng Lê Thành Công vẫn cố tình không chấp hành và tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm thẳng hướng Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ. Thấy phương tiện lao nhanh về phía mình, Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ buộc phải bám vào nắp capo, đồng thời sử dụng gậy chỉ huy điều khiển giao thông liên tục yêu cầu Công dừng xe lại. Tuy nhiên, Công vẫn tiếp tục điều khiển xe di chuyển khoảng 20m, chỉ đến khi có người dân sử dụng xe máy chắn phía trước đầu xe thì đối tượng mới dừng lại. Ngay sau đó, Lê Thành Công đã bị khống chế, yêu cầu về cơ quan Công an để làm việc.

Hình ảnh Lê Thành Công hất Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ lên nắp capo bỏ chạy được chụp lại từ video

Tại cơ quan Công an, đối tượng đã khai nhận do mất bình tĩnh nên đã có hành vi sai trái.

Hiện lực lượng chức năng đang tạm giữ hình sự Lê Thành Công để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

VĂN TÌNH