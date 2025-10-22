Mang dao từ Đắk Lắk đến TPHCM giết vợ, lĩnh án 19 năm tù

Ngày 22/10, HĐXX sơ thẩm TAND TPHCM đã tuyên phạt bị cáo Bùi Ngọc Tuyến (SN 1990, ngụ Đắk Lắk) 19 năm tù về tội “Giết người”.

Bị cáo Bùi Ngọc Tuyến tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chị Y. và Bùi Ngọc Tuyến là vợ chồng. Cả hai có 2 người con chung. Tháng 11/2022, do trong cuộc sống vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn nên chị Y. bỏ nhà đến TPHCM làm thuê và không về nhà.

Ngày 15/4/2023, Tuyến điều khiển xe mô tô từ nhà ở TP Buôn Ma Thuột (cũ), tỉnh Đắk Lắk đến TPHCM để tìm chị Y.. Khi đi, Tuyến mang theo 1 dao dài khoảng 23 cm giấu trong ba lô đeo trên người.

Khoảng 11h ngày 16/4/2023, chị Y. đến phòng trọ của dì ruột ở huyện Hóc Môn (cũ) chơi. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, Bùi Ngọc Tuyến điều khiển xe mô tô đến và gặp Y.. Chị Y. rủ Tuyến cùng đi sinh nhật bạn, đến khi kết thúc thì hai vợ chồng về phòng trọ của dì chị Y. ngủ lại.

Trong lúc ngủ chung, hai vợ chồng xảy ra cãi nhau. Tuyến trách chị Y. bỏ nhà, bỏ các con và có người khác. Khoảng 2h ngày 17/4/2023, Tuyến xuống tầng trệt phòng trọ lấy cục sạc điện thoại và con dao trong túi xách mang lên phòng trọ.

Thấy chị Y. đang ngủ, Tuyến ngồi kế bên và đưa mũi dao kề sát vào cổ vợ. Chị Y. quay người về phía Tuyến nên bị mũi dao đâm vào cổ. Những người đang có mặt trong nhà trọ nghe tiếng la hét nên chạy lên đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng chị Y. đã tử vong.

Sau khi gây án, Tuyến dùng con dao vừa đâm chị Y. tự đâm vào cổ để tự tử nhưng bất thành.

Ngày 27/8/2024, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM bắt tạm giam đối với Bùi Ngọc Tuyến.