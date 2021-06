Ra đầu thú, con rể sát hại gia đình vợ ở Thái Bình nói "các anh bắt em đi"

Thứ Ba, ngày 29/06/2021 00:30 AM (GMT+7)

Theo lãnh đạo công an xã, khi ra đầu thú, Thịnh thản nhiên bắt tay các cán bộ công an đang làm việc rồi khai nhận đã giết vợ và bố mẹ vợ.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng kinh hoàng

Liên quan đến vụ người đàn ông sát hại vợ và bố mẹ vợ ở Thái Bình ngày 28/6, một lãnh đạo Công an xã Quỳnh Hoa, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Đào Văn Thịnh (SN 1979, trú thôn Bái Trang, xã Quỳnh Hoa) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình để điều tra, làm rõ hành vi Giết người theo thẩm quyền.

Theo vị này, sáng 28/6, Thịnh mặc quần áo chỉnh tề, không có biểu hiện gì bất thường đến trụ sở công an xã Quỳnh Hoa. Tại đây, Thịnh bắt tay các cán bộ công an đang làm nhiệm vụ lấy dữ liệu dân cư và cấp căn cước công dân rồi khai nhận đã giết người.

“Lúc đầu khi đối tượng nói vậy, chúng tôi thấy Thịnh không có biểu hiện bất thường nên đã hỏi lại anh giết ai, khi đối tượng khẳng định đã giết vợ và bố mẹ vợ. Chúng tôi lập tức bắt giữ người này và yêu cầu cán bộ phụ trách thôn Bái Trang xác minh và cho thấy sự việc đã xảy ra. Chúng tôi có hỏi Thịnh giết người bằng gì, Thịnh nói bằng dao và “các anh bắt em đi”. Sau đó, chúng tôi đã báo cáo Công an huyện Quỳnh Phụ và bàn giao đối tượng theo thẩm quyền”, vị lãnh đạo này thông tin.

Cơ quan công an phong toả hiện trường vào sáng 28/6

Cũng theo vị lãnh đạo Công an xã Quỳnh Hoa, trước đó, ngày 25/6, do nghi ngờ Thịnh có sử dụng ma tuý nên cơ quan công an đã cho đối tượng đi kiểm tra. Tuy nhiên, qua test nhanh, Thịnh âm tính với ma tuý.

Vị lãnh đạo Công an xã Quỳnh Hoa cho biết thêm, sáng 28/6, chị Đào Thị Sim (SN 1978, vợ Thịnh) vừa đến trụ sở UBND xã Quỳnh Hoa để đệ đơn ly hôn. Khi nạn nhân quay về thì bị sát hại. Về phần Thịnh, đối tượng mới trở về địa phương được khoảng 10 ngày.

Trước đó, khoảng 8h05 sáng ngày 28/6, Thịnh đến nhà bố vợ là ông Cửu để nói chuyện. Lúc này, trong nhà có ông Cửu và vợ là bà Mộc cùng con gái là chị Sim.

Quá trình nói chuyện, Thịnh và gia đình vợ xảy ra mâu thuẫn, đối tượng đã dùng dao chém ông Cửu, bà Mộc và chị Sim khiến cả ba nạn nhân tử vong tại chỗ.

Gây án xong, Thịnh đến trụ sở công an làm việc.

