Bắt kẻ biến thái sàm sỡ phụ nữ, phát hiện súng và thẻ ngành công an giả

Thứ Hai, ngày 28/06/2021 21:00 PM (GMT+7)

Đang ngồi ở công viên, cô gái 19 tuổi bị một nam thanh niên đến đưa “của quý” ra sàm sỡ, đòi quan hệ tình dục. Sau đó, đối tượng bị cơ quan chức năng truy bắt và phát hiện súng, thẻ ngành Công an giả.

Ngày 28/6, Công an huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị này vừa bàn giao Huỳnh Đình Đạt (SN 1986, ngụ thị xã Gò Công, Tiền Giang) cùng tang vật là súng và thẻ ngành Công an giả cho Công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra xử lý theo qui định.

Huỳnh Đình Đạt tại cơ quan công an.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 10h20 cùng ngày, chị Nguyễn Thị Thanh N. (19 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đang ngồi ở bờ kè sông Tiền, đoạn thuộc địa bàn phường 6, TP. Mỹ Tho thì bất ngờ Đạt lại gần đưa "của quý" ra sàm sỡ chị N. và đòi quan hệ tình dục.

Hoảng sợ, chị N. truy hô thì gặp tổ công tác của Công an phường 6 đang đi tuần tra trên địa bàn phát hiện. Lúc này, Đạt điều khiển xe máy mang BKS 63B6-337.54 bỏ chạy về hướng huyện Chợ Gạo.

Tang vật có liên quan được công an tạm giữ. Ảnh: Châu Thành.

Công an phường 6 truy đuổi hơn 10km qua cầu Chợ Gạo thì bắt được Đạt và đưa về công an huyện Chợ Gạo. Qua kiểm tra bên trong túi xách của Đạt, lực lượng chức năng phát hiện có 1 khẩu súng, 1 chứng minh Công an nhân dân, 1 biển số xanh 63B1-001.77 cùng nhiều tang vật khác.

Qua làm việc, Đạt khai nhận súng và chứng minh Công an nhân dân là giả. Qua khai thác, Đạt cho biết rất mê làm Công an nên mua súng và chứng minh Công an nhân dân giả để hù người khác.

Hiện vụ việc đang được Công an TP. Mỹ Tho tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.

